Duberlí Rodríguez: Juez Concepción se quedará seis meses más, hasta elegir sucesor

El presidente del Poder Judicial señaló que el Juez Richard Concepción Carhuancho mantendrá su puesto por un período mínimo de seis meses más, hasta que se realice el concurso que elija a su sucesor.

“[ Concepción Carhuancho ] se va a quedar seis meses más. Mínimo, hasta que se realice el concurso”, indicó en entrevista con RPP Noticias.

“Si nosotros hablamos de nombramiento de jueces no existe otro gremio que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). No los puedo nombrar yo. Tiene que ser por concurso”, agregó.

En ese sentido, señaló que el juez Concepción Carhuancho podrá seguir resolviendo casos de lavado de activos (por ser delitos comunes), pero los casos sobre corrupción tendrán que ser solicitados por los fiscales al sistema anticorrupción.

“Si son temas de corrupción o asociados a la corrupción, no es que los tiene que soltar porque el que tiene el caso es la Fiscalía. El fiscal en vez de pedirle a él le tendrá que pedir al sistema anticorrupción”, señaló Duberlí Rodríguez.

Cronología de un reemplazo

Este cambio se da en el marco del nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional, que forma parte del nuevo sistema anticorrupción. Este se origina en el Decreto Legislativo 1307, dado en el gobierno de PPK por facultades legislativas.



En su cuarta disposición complementaria final, dispone crear el Sistema Especializado en delitos de corrupción de funcionarios a nivel nacional. Su implementación está encargada a la presidencia del Poder Judicial.



En ese sentido, Duberlí Rodríguez explicó cronológicamente los pasos que se siguió en la implementación del nuevo sistema anticorrupción a fin de que este tenga las garantías del caso.



El 31 de marzo, que entró en vigencia el nuevo sistema anticorrupción, presentó el mismo a todos los jueces, pero su implementación demoró hasta estos días porque faltaba regularizar a la Sala Penal Nacional.



Con ese fin, creó una comisión presidida por César San Martín que presentó una propuesta de estatuto el 31 de agosto. Esta fue revisada por la jueza Janet Tello Gilardi y el 31 de octubre presentó el informe final a Rodríguez.

“Yo con ese informe final... y recién el 20 de noviembre aprobamos el estatuto de la Sala Penal Nacional. Todo tiene una secuencia absolutamente ordenada y transparente. Eso explica el porqué recién ahora, y no antes [se aplicó], porque se ha tenido que seguir este camino para dotarlo de todas las garantías”, indicó.

Amplió competencias

Rodríguez explicó que de no reemplazar a Concepción, existirían dos sistemas anticorrupción, lo que como presidente del Poder Judicial no puede permitir, en base al decreto legislativo mencionado.



La Sala Penal Nacional (SPN), que integra Concepción, fue creada hace aproximadamente 20 años exclusivamente para delitos de terrorismo. Pero sus competencias fueron ampliadas ley para crimen organizado, narcotráfico, delitos contra periodistas, delitos de lesa humanidad, etc.



“Para no dejarla sin trabajo, los sucesivos gobiernos del Poder Judicial le han ido ampliado competencias y entonces ahora se ha convertido en una institución que prácticamente ve todo. Tiene que ponerse orden y yo dije al comenzar mi mandato este año que iba a reestructurar la SPN”, indicó Duberlí.



Señaló que existen más de 3,000 jueces en el Perú. “Él (Concepción Carhuancho) no es parte del nuevo sistema anticorrupción, eso no es que le haya quitado la confianza”, indicó Duberli Rodríguez, en respuesta a las declaraciones de Concepción Carhuancho, donde menciona un retiro de la confianza.



“Para que yo pueda decir que el PJ trabaja bien o mal tienen que preguntarme cuando los jueces hayan emitido sentencias, pero en este momento no ha habido todavía ninguna sentencia”, finalizó Rodríguez.