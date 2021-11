La nueva jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Doris Alzamora Chamorro, registra tres denuncias por presuntamente robar productos de supermercados y centros comerciales.

América Noticias detalló que la funcionaria fue intervenida en los años 2013, 2016, 2019 por supuestos casos de hurto simple y falta contra el patrimonio, tal como consta en ocurrencias policiales de las comisarías de San Borja, Miraflores y Surco.

En el informe periodístico se señaló que Doris Alzamora Chamorro califica dichos hechos como “una confusión” y no un delito. Además, según América Noticias, ella señaló que no consideró necesario informar de estas denuncias al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, porque no forman parte de ningún antecedente penal ni judicial que deba detallar en su hoja de vida.

“No (soy tendera), imagínese, soy una profesional que tiene una trayectoria en su carrera”, indicó.

“Las ocurrencias policiales no trascendieron, no avanzaron, no siguieron en investigación porque se comprobó que no había ningún acto indebido, ninguna falta porque esto no constituye para nada un delito, es una falta. En caso de comprobarse que hay alguna acción irregular, se activa todo un procedimiento, pero en este caso no fue así”, agregó.

Las denuncias

En 2013, la ahora jefa de Sutran fue intervenida en un supermercado por presuntamente intentar llevarse un tarro de leche en polvo escondido en el interior de su cartera.

En 2016, Doris Alzamora Chamorro fue retenida por agentes de seguridad de un centro comercial por supuestamente robar material de escritorio y útiles de limpieza personal para niños. Según el parte policial, los productos habrían sido encontrados en su bolsa de cuero.

En el 2019, la policía acudió al llamado de agentes de seguridad de un centro comercial de Surco porque detuvieron a una mujer por pretender llevarse pan de molde y artículos de limpieza valorizados en 73 soles. Ella fue identificada como Doris Alzamora Chamorro.