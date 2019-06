Este domingo se realizará el tercer bloqueo de 1.5 millones de equipos móviles con IMEI inválidos

Este domingo 30 de junio el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) realizará el tercer bloqueo de 1.5 millones de equipos móviles con IMEI inválidos, de acuerdo al cronograma aprobado en abril, en coordinación con el Ministerio del Interior.



La entidad precisó que en los dos primeros bloqueos –del 30 de abril y 30 de mayo– se inutilizaron 3 millones de equipos móviles asociados a códigos inválidos, en respuesta a la ola de violencia que afronta el país y a la necesidad de desincentivar el robo de celulares. De este modo dijo que el objetivo hacia fines de julio es retirar del mercado 5.4 millones de terminales móviles de procedencia ilícita.



Agregó que aunque la cifra de equipos bloqueados a la fecha asciende a 3 millones, solo se registraron 497 casos de cuestionamientos de bloqueo. La empresa Telefónica recibió 357 cuestionamientos y desbloqueó 118 equipos, Claro registró 98 cuestionamientos y desbloqueó 31; Bitel recibió 21 y no desbloqueó ninguno, Entel tuvo 21 y desbloqueó uno.



El Osiptel recordó que el cuestionamiento de bloqueo es un procedimiento mediante el cual el usuario puede solicitar el levantamiento del bloqueo de su equipo, siempre que pueda probar que el IMEI físico de su celular coincide con el IMEI lógico. Para ello, debe acercarse a la empresa operadora con su equipo, su chip y su Documento Nacional de Identidad (DNI).



"En esta tercera etapa, las empresas operadoras deberán enviar, con dos días de anticipación, un mensaje de texto (SMS) a los abonados cuyas líneas móviles se encuentren asociadas a los IMEI inválidos, indicándoles el IMEI que será bloqueado el 30 de junio", apuntó el organismo.



De acuerdo con el nuevo Reglamento del Decreto Legislativo 1338, que creó el Registro Nacional de Equipos Móviles para la Seguridad – RENTESEG, y tal como se ha procedido en etapas anteriores, el bloqueo no implicará la suspensión de la línea telefónica ni la devolución del equipo.



Por otro lado, el Osiptel recordó que los equipos subestándares, es decir, aquellos adquiridos legalmente, pero cuyos IMEI no se encuentran registrados en la GSMA (asociación mundial de operadores y proveedores de comunicaciones móviles) funcionarán únicamente hasta el 5 de abril del año 2020. En ese sentido, recomendó a los usuarios no adquirir nuevos equipos subestándares porque funcionarían unos pocos meses.



