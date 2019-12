El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó este sábado que ha dispuesto la supervisión de un accidente fatal dentro de la Unidad Minera Cobriza (UMC), de la empresa Doe Run, en Huancavelica.

“De acuerdo a las primeras informaciones, el lamentable accidente se produjo durante la madrugada del 21 de diciembre”, reportó Osinergmin. Serían tres trabajadores quienes se encuentran reportados como desaparecidos.

La entidad supervisora añadió que “debido a la gravedad de la situación", dispuso el desplazamiento de su personal a la zona “apenas conocido el accidente”.

“El objetivo es determinar las causas del accidente; así como las presuntas responsabilidades por incumplimientos a la normativa vigente por parte de la empresa en materia de seguridad de la infraestructura”, puntualizó.

La alcaldesa del distrito San Pedro de Coris, Janet Meza, denunció horas antes que serían tres comuneros los que habrían fallecido presuntamente por el deslizamiento de relaves.

En diálogo con Exitosa, Meza responsabilizó de lo sucedido al Ministerio de Energía y Minas (Minem), ya que, según contó, el sector tenía conocimiento de las irregularidades reportadas en contra de Doe Run.

"No es posible que nosotros tengamos que aceptar una minería tan irresponsable. Durante 10 años no han podido vender ni liquidar, no hay decisión del Ministerio de Energía y Minas”, indicó la alcaldesa.