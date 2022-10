En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra hoy, la ONG Acción contra el Hambre reveló que uno de cada dos peruanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria.

“ Las cifras son abrumadoras, es decir, uno de cada dos peruanos ahora mismo está en situación de inseguridad alimentaria, lo que implica que no tienen alimentos de calidad , no pueden tener suficientes alimentos o incluso no pueden comer”, detalló América Arias, directora de la ONG, en diálogo a RPP Noticias.

“Que una de cada dos personas que nos cruzamos por la calle esté en esta situación es sinceramente angustioso para organizaciones como la nuestra que tenemos las herramientas para evitarlo”, añadió.

En otro momento, Arias señaló que otra preocupación es la anemia en niños. “ Hay regiones donde hay más del 60% (de menores con anemia). Nosotros hemos llegado a comunidades donde el 100% de los niños tenían anemia. Por ejemplo, hemos estado trabajando en Puno, en Ajoyani. Cuando llegamos hace unos años tenían el 75% de anemia y la conseguimos reducir al 12%. Sabemos que se puede luchar contra ello, pero hay que tener las herramientas.”.

“ Los niños migrantes que tenemos ahora están empezando a tener desnutrición aguda, algo que no podemos permitir” , reveló.

Trabajo en equipo

Respecto a qué medidas debe implementar el Gobierno a fin de reducir la anemia y la inseguridad alimentaria en nuestro país, la directora de la ONG Acción contra el Hambre, sostuvo que el Estado y el sector privado deben trabajar juntos.

“Tenemos que abrir nuestra mente y empezar a trabajar juntos. Tenemos que actuar de manera inmediata con las personas más vulnerables dándoles acceso inmediato a alimentos, ya sea entrega directa a las ollas comunes, ya sea abonos, entregando agua, entre otros”, indicó.

“Es el momento ahora de ponernos a trabajar juntos. Hay que facilitar la participación del sector privado. Los estamentos del Estado tienen que colaborar, se tienen que reglamentar cosas rápidamente, no solo hacer la propuesta”, añadió.

