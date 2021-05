En los últimos días se viene reportando un incremento de las compras online, con motivo de la campaña de regalos por el Día de la Madre.

Al respecto, el Indecopi subrayó la obligación de las empresas para entregar los productos en la fecha acordada con el consumidor.

“Al momento de hacer la compra las empresas deben informar sobre la fecha de entrega del producto, la cual deben cumplirla sí o sí”, señaló Ana Peña, directora (e) de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi.

Asimismo, advirtió que si una empresa no cumple con la fecha de entrega pactada, esta podría recibir una sanción que podría ir desde una amonestación hasta una multa de 450 UIT, según la gravedad del caso.

“Por ejemplo, si me ofrecieron que el producto llegará este domingo y no ocurre, el consumidor debe contactar a la empresa para que esta le de una solución inmediata al problema; si esto no ocurre, puede interponer un reclamo en el libro de reclamaciones”, refirió la funcionaria.

Luego de ello, el consumidor puede ingresar un reclamo ante Indecopi. “Aquí se genera un espacio de conciliación y si el problema no se soluciona Indecopi no solo puede ordenar la devolución del dinero sino también una sanción de hasta 450 UIT”, remarcó Peña.

La especialista indicó que tras el inicio de la pandemia poco a poco se han ido reduciendo los casos de incumplimiento en la fecha de entrega de los productos comprados vía online.

Así, en junio del 2020 en el Indecopi se reportaron 19,000 incidencias sobre este tema, mientras que en marzo del 2021 el reporte de estas incidencias bajó a 800 casos.

No obstante, cabe precisar que una mejor comparación se tendrá con data de meses similares en cada año, pues los niveles de compras varían según las festividades; por lo que el futuro reporte de junio del 2021 deberá confirmar la tendencia a la baja en este tipo de reclamos.

Regalos preferidos

El Día de la Madre resultará una importante oportunidad para que diversos negocios puedan impulsar sus ventas a través del comercio electrónico y el servicio de delivery de terceros.

Se estima que la demanda del servicio de reparto se incremente en más de 30% con respecto de los domingos previos de inmovilización social, según la firma PedidosYa.

Entre las compras por aplicativo con más demanda en el Día de la Madre, la compañía resalta cuáles serán los productos de mayor preferencia entre los peruanos en base a lo observado en campañas de años anteriores:

Flores: Entre los colores preferidos resaltan el rojo, blanco y rosa.

Carteras: infaltables como obsequios ya que hay una gran variedad sin importar la edad o los gustos.

Accesorios: completan la vestimenta y dan un aire renovado a las prendas de mamá como reloj, aretes, cadenas, pulseras, entre otros.

Libros: un regalo especial para el entretenimiento y las aficionadas a este hobbie.

Postres: en esta fecha tan especial qué mejor que celebrar a mamá como se debe, endulzando el día con un delicioso detalle.