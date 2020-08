Personal de la Diviac y del Ministerio Público detuvieron al director de la Aviación Policial, Alfredo Vildosa Rojas, y allanaron su domicilio, en el marco de la investigación que se le sigue por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido en la compra de 35,000 mascarillas para el personal policial.

La vivienda de Vildosa, ubicada en Surco, fue intervenida por las autoridades para recabar información sobre el caso.

El director de la Aviación Policial fue llevado a la división de delitos de alta complejidad de la policía en la avenida España.

Según la investigación del Ministerio Público, Vildosa celebró un contrato con una empresa por S/ 2 millones para la compra de mascarillas que no cumplían con los requisitos básicos de seguridad.

Los peritos de la fiscalía determinaron que las mascarillas compradas no contaban con el sello del NIOSH, una comprobación de que no son aptas tanto para evitar el contagio como para no diseminar el coronavirus.