Este lunes 5 de abril iniciará el proceso de vacunación contra el COVID-19 a los médicos del Colegio de Odontólogos del Perú (COP) que ejercen la práctica privada; sin embargo, el doctor Jesús Ochoa, quien pertenece a este gremio, denunció que existen irregularidades en los padrones que se entregaron al Ministerio de Salud (Minsa) para este proceso de inoculación.

En declaraciones a RPP Noticias, Ochoa precisó que en la lista de los 4,500 odontólogos a ser inoculados la próxima semana también se encuentran directivos del gremio, así como exdirectivos e incluso profesionales que no ejercen la profesión.

“Lo crítico es que al revisar las listas encontraron que todos los directivos del colegio estaban en la lista de vacunación, que los allegados estaban en las listas, que la Junta Electoral, que el Fondo de Previsión Social, etc.”, detalló.

Sostuvo que esta situación ha hecho que “los odontólogos pongan el grito en el cielo”. “Esto no se puede manejar así”, aseveró. Agregó que en la lista entregada al Minsa también hay familiares de los directivos. “Hay algunos que pudiendo ser odontólogos pero no ejercen. El tema es si un odontólogo ejerce o no”, precisó.

Asimismo, el odontólogo reveló que no se ha considerado a los profesionales de este gremio mayores de 60 años.

Respuesta del decano del COP

Al respecto, el decano del COP, César Gallardo, señaló que las declaraciones de su colega son “falsas”. E indicó que de los sietes directivos del gremio, dos se vacunarán fuera del país. Asimismo, explicó que otros dos, que son mayores de 60 años, no fueron considerados ya que por disposición ministerial serán vacunados en el padrón de adultos mayores.

Gallardo también descartó que exista alguna irregularidad en la vacunación programada para este lunes y dijo que la denuncia del médico Ochoa tiene una connotación política.