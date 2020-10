Ante las medidas restrictivas del Gobierno para evitar el mayor contagio por COVID-19, muchas familias permanecieron más tiempo en sus hogares y en ese sentido, las alternativas de capacitación durante este periodo cobraron importancia, siendo uno de ellos, el aprendizaje de nuevos idiomas.

En conversación con Gestión.pe el Director General de Euroidiomas, Aldo Lazo, señala que hasta antes de la la cuarentena -quincena de marzo- ya venían trabajando bajo un sistema virtual, aunque en menor medida.

Señala que de los 10,000 alumnos que se tenía, el 80% tomaba las clases de manera presencial (8,000 alumnos) y un 20% de manera virtual (2,000 alumnos). A octubre de este año, las clases son 100% virtuales, aunque el número de alumnado se redujo de los 10,000 a 7,000 producto de la crisis generada por la pandemia.

Actualmente, el interés por estudiar idiomas -principalmente inglés- ha empezado a crecer de manera exponencial y seguirá ese ritmo hacia el próximo año.

“La gente al quedarse en casa necesita realizar actividades y hay mucha gente que se apunta a todo tipo de curso y uno de los cursos que más éxito tienen son los de idiomas. Al estar en casa se tiene tiempo, quieres aprovecharlo, no se puede salir a pasear o al cine, entonces, por qué no estudiar inglés, francés o alemán”, sostuvo.

Siguiendo esta línea, Lazo estimó que el verano 2021 también continuará la demanda por estudiar estos cursos y será mayor respecto a los veranos de años previos, en tanto la enseñanza estará enfocada en los niños.

“Yo creo que va crecer mucho, no habrán cursos presenciales de verano, en ese sentido va a ver mucha oferta digital, tanto para adultos como para niños, pero sobre todo para niños. No sabemos si los colegios van a poder abrir, probablemente se haga una educación semipresencial, no sabemos, entonces, la ventaja es que (las clases de inglés) pueden ser un complemento para la enseñanza escolar”, dijo.

De este modo, desde Eurodiomas se vienen preparando para esta fuerte demanda. Así, para el verano del próximo año se alista el programa “Summer Camp” para niños entre 6 y 13 años que será virtualmente en su totalidad y que incluye un curso integral (motricidad, desarrollo de habilidades sociales, teatro, deportes virtuales, entre otros).

Bajo esta estrategia, Eurodiomas espera recuperar los 10,000 alumnos para el verano 2021 y duplicar a 20,000 alumnos el cierre de ese año.

Mayor educación y empleabilidad

Lazo destaca que durante la cuarentena los trabajadores también optaron por llevar clases de idiomas. Según indica, el 35% de las solicitudes de empleo exige el manejo de inglés, por lo que la ventaja que dominar este idioma son muchísimas.

Precisó que en el caso de los jóvenes, la oportunidad de aprender un nuevo idioma será de utilidad para estudiar en otros países, en tanto para los profesionales, será de utilidad para ser más empleable.

De este modo, indicó que durante la cuarentena se registró un mayor número de trabajadores en las clases virtuales aprovechando este tiempo de confinamiento en casa.

“Cerca de millón de personas perdieron su empleo (por el COVID-19), entonces, uno cuando pierde el empleo tiene que aumentar su empleabilidad, tiene que tener recursos para volver a tener otro empleo o para regresar con mejores calificaciones al empleo anterior. Entonces, el inglés o el alemán, es importante, es una herramienta que va a aumentar al grado de empleabilidad a cualquier trabajador y vemos que mucha gente joven y no tan joven que están llevando estos programas para tener mayores oportunidades de trabajo”, dijo.

El dato

-Euroidiomas redujo en 20% el costo de la mensualidad a raíz de la pandemia.

-Los horarios se ampliaron a los días sábados y domingos en horas de la mañana, tarde y noche.

-El sistema virtual al 100% continuará aún cuando exista una vacuna contra el COVID-19, pero a su vez se mantendrá el sistema presencial.

