Lely Solari, médica epidemióloga del Instituto Nacional de Salud (INS), señaló que, a diferencia de la primera ola del COVID-19, ahora la población sí debe tomarle importancia a la transmisión aérea y protegernos de las partículas del coronavirus que quedan flotando en el aire cuando no hay ventilación.

Según dijo a la agencia Andina, ha cambiado el orden de importancia de las tres rutas de transmisión del coronavirus COVID-19.

Explicó que al principio de la pandemia se hablaba de tres rutas de transmisión en el siguiente orden de importancia: el contagio por las gotitas que se expulsan al hablar; las superficies u objetos (baranda de la escalera, zapatos, ropa, etc) y en tercer lugar de importancia se colocaba a la transmisión aérea (partículas que quedan suspendidas en el aire).

“Ahora el orden de importancia ha cambiado. Muchos expertos están poniendo la transmisión aérea en el mismo nivel de riesgo que las gotitas expulsadas por las personas, es decir en el primer lugar de formas de transmisión de la infección”, comentó.

Por ejemplo, señaló, si el residente de un edificio se contagió de covid-19 será necesario abrir las ventanas de las áreas comunes para que el aire circule. Asimismo, se deberá desinfectar con alcohol o lejía las superficies donde pudo haber estado dicha persona (pasamanos, ascensor, etc.). “Con eso será suficiente. No es necesaria una fumigación del edificio, pues no contribuiría de manera significativa. En vez de ello es mejor una adecuada ventilación y desinfección de las superficies comunes. Con eso bastará”, refirió.

Solari señaló, no obstante, que los habitantes de los edificios debe usar protección respiratoria (mascarilla) cuando transiten por todas las áreas comunes sin ventanas.

Asimismo, sostuvo que los ascensores, donde no hay circulación del aire, sí son espacios donde debe tenerse cuidado, salvo que alguien los mantenga abiertos cada cierto tiempo para que se ventilen.

Por esa razón, señaló Solari, si alguien necesita reunirse con otra persona es mejor que lo haga en un parque o un lugar sin techo; así la circulación del aire será mucho mayor y el riesgo de transmisión será mucho menor.