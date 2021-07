Los pueblos indígenas que patrullan la Amazonía peruana equipados con teléfonos inteligentes y datos satelitales pudieron reducir drásticamente la deforestación ilegal, según los resultados de un experimento.

El estudio, que apareció en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), mostró que reconocer los derechos de los pueblos indígenas a su territorio puede ser una fuerza poderosa contra la crisis climática, dijeron los autores.

Los especialistas evaluaron el impacto de las patrullas de monitoreo de las comunidades forestales indígenas en la reducción de la deforestación cuando están equipadas con alertas basadas en satélites.

Así, se encontró una caída del 52% en la deforestación en el 2018 y una reducción del 21% en el 2019 en las aldeas a las que se les asignó equipo y capacitación al azar, en comparación con las que no los tuvieron.

Esta reducción en la pérdida de bosques se concentró especialmente en las comunidades que enfrentan las amenazas más inmediatas derivadas de la extracción ilegal de oro, la tala ilegal de árboles nativos y la siembra de cultivos ilícitos como las plantas de hojas de coca -que se utilizan para producir cocaína-.

Aunque los gobiernos nacionales han invertido mucho en el monitoreo basado en satélites, el empoderamiento de los pueblos indígenas disminuye la dependencia de la aplicación de la ley por las fuerzas locales.

Además, las alertas de deforestación rara vez se filtran a las comunidades de la selva tropical, que carecen de acceso confiable a internet, lo que deja a los aldeanos vulnerables a los invasores que explotan sus tierras.

En manos de los locales

El nuevo estudio fue dirigido por investigadores de la Universidad de Nueva York y la Universidad Johns Hopkins en colaboración con Rainforest Foundation US (RFUS) y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Oriental (Orpio).

“El objetivo es poner la información sobre la deforestación en manos de los más afectados por sus consecuencias y que puedan tomar medidas para detenerla”, dijo Tom Bewick, director de RFUS para Perú.

El estudio tuvo lugar en las comunidades indígenas Shipibo de Patria Nueva y Nueva Saposoa en la Amazonía peruana, con fotos proporcionadas por Perú SAT-1, un satélite lanzado en el 2016 que sobrevuela el país 14 veces al día.

Treinta y seis aldeas fueron asignadas al azar a la intervención, cada una identificando a tres representantes que debían realizar patrullas mensuales con el fin de verificar los informes de deforestación. Se les pagó US$ 8 por cada patrulla.

Se escogieron 37 aldeas como control para mantener sus prácticas habituales de manejo forestal.

Una vez al mes, mensajeros navegaban por el río Amazonas y sus afluentes para entregar unidades USB que contenían fotos satelitales e información de GPS a aldeas remotas.

Los monitores asignados descargaron esta información en aplicaciones especializadas para teléfonos inteligentes que utilizaron para guiar a las patrullas a los sitios.

Cuando encontraron deforestación no autorizada por parte de forasteros que extraían madera o removían tierras para la minería o sembrar plantas de la coca, presentaron la evidencia a una asamblea de miembros de la comunidad para su consideración.

Luego decidieron su propio curso de acción, ya sea expulsar a los invasores que violaban la ley en sus tierras o ponerse en contacto con la policía en algunos casos, como cuando estaban involucrados narcotraficantes.

En el transcurso del estudio de dos años, las comunidades que realizaron patrullajes utilizando datos satelitales evitaron la destrucción de aproximadamente 456 hectáreas (1,127 acres) de selva tropical, lo que impidió la liberación de más de 234,000 toneladas métricas de emisiones de CO2.

Un tercio de la selva amazónica se encuentra dentro de unos 3,344 territorios indígenas reconocidos formalmente.

“Los hallazgos constituyen un caso sólido para aumentar la inversión y escalar el modelo”, dijo Bewick. “Sería bueno para el futuro: no solo para Perú, sino para nuestro planeta”, subrayó.