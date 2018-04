Daniel Urresti anuncia postulación a la alcaldía de Lima

El exministro del Interior Daniel Urresti anunció que postulará a la alcaldía de Lima. El futuro candidato no quiso confirmar cuál tienda política lo alojaría, pero afirma que lo decidirá la próxima semana.



“He tomado la decisión personal de postular por Lima. Efectivamente, la única manera de postular por Lima es aceptando una invitación, porque no tengo partido propio, y crear un partido propio cuesta una cantidad de dinero que yo no tengo ni tendré en toda mi vida”, indicó Daniel Urresti en entrevista con RPP Noticias.

El exfuncionario en el gobierno de Ollanta Humala, quien vió truncada su postulación a la presidencia el 2016 por el Partido Nacionalista, dijo que dos tiendas políticas lo han invitado a participar.

“Tengo dos partidos que me están invitando y estoy en conversaciones con ambos para determinar con cual me voy”, dijo Urresti. “Debo estar tomando una decisión la próxima semana, no lo puedo decir porque si escojo a uno, y por qué no escogió al otro”, agregó.

“Mi preocupación durante la campaña no surja dinero oscuro y que todo se haga en regla, que las personas que me acompañan estén debidamente filtradas y no me suceda lo que le está pasando a Fuerza Popular”, indicó.

Consultado sobre sus propuestas para la ciudad de Lima, Daniel Urresti señaló que en Lima “falta decisión” para “lo que se necesita hacer”, debido a la “presión de grupos de poder” que evitan el avance.

“Entonces, mejor es no meterse con nadie y seguir haciendo bypasses, o lo que indique las constructoras, porque las que deciden qué obras construyen son las constructoras, y no la municipalidad”, señaló Daniel Urresti.

Caso Bustíos

El Poder Judicial informó que hoy miércoles desde las 9 a.m. se realiza la audiencia de juicio oral de Daniel Urresti por la investigación que se le sigue por el presunto asesinato del periodista Hugo Bustíos.