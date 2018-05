Dakar 2019 se recorrerá íntegramente en el Perú

París, (AFP/Gestión).- La 41ª edición del Dakar, del 6 al 17 de enero de 2019, tendrá un recorrido de diez etapas y se disputará íntegramente en Perú, indicó este viernes a la AFP Etienne Lavigne, director de la carrera, que busca regresar a África en 2020.

Debido a la retirada en los últimos días de Chile y Bolivia, la prueba, creada en 1978, se desarrollará por primera vez únicamente en un país, con salida y llegada en Lima.

Frente a las dificultades encontradas en Sudamérica, Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa que gestiona la carrera, tiene "contactos de alto nivel" con varias naciones africanas, entre ellas Argelia, Namibia y Angola, para posiblemente regresar al continente en el que el Dakar conoció la gloria, reveló Lavigne.

"Vamos a volver a tocar a la puerta de los países que han albergado el Dakar en los últimos diez años para la edición 2020 y si desafortunadamente se confirma que encontramos las mismas limitaciones de austeridad, tendremos que encontrar otros escenarios en otros lugares y ya tenemos las pistas abiertas", explicó.

La edición de 2018 salió de Lima y atravesó Bolivia antes de acabar en Córdoba, Argentina.

"Es evidente que es un recorrido menos ambicioso que el que inicialmente habíamos previsto, pero seguirá siendo interesante porque vamos a hacer más densas las etapas en entornos muy bellos, de dunas de arena", explicó Lavigne.

"Vamos a estar al 100% Dakar en términos de navegación, de superación de dunas y de pilotaje en ese maravilloso desierto peruano", añadió.

En consecuencia, "será un Dakar muy comprometido físicamente, que necesitará de una muy buena condición física y de técnicas de superación que no son dominadas por todo el mundo".

Tras la retirada de Peugeot Sport, ASO podría enfrentarse a un descenso en el número de participantes en la próxima edición, especialmente en el nutrido grupo de argentinos.

Perú festeja

​La decisión de que el Dakar 2019 se realice 100% en nuestro país fue saludada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Roger Valencia.

“Es una gran noticia porque permitirá que nuestro país tenga una extraordinaria exposición mediática a nivel mundial”, mencionó el titular del Mincetur.

Asimismo, aseguró que el Rally Dakar 2019 será un evento ambiental y culturalmente responsable.

“Se tomarán todas las precauciones para su realización. En los próximos días daremos más detalles de la competencia”, anotó el titular del Mincetur.

La participación peruana en la edición 2018 del Rally Dakar tuvo un costo económico de US$ 6 millones, habiéndose obtenido entre US$ 300 y US$ 350 millones en impacto publicitario internacional durante el desarrollo de toda la competencia, refirió el Mincetur.

Aún no se conoce cuánto le costará al Perú ser la única sede del Rally Dakar 2019.

También se acordó realizar en los próximos meses en Perú el Dakar Series - Desafío Inca.

De esta manera, los competidores tendrán la oportunidad de entrenar para el próximo Rally Dakar y ponerse a prueba en un terreno de alto nivel de exigencia, indicó el Mincetur.

Argelia, conversaciones abiertas

Sobre el regreso a África, Etienne Lavigne dijo: "Ya hemos llevado el Dakar a Sudáfrica y a Egipto, lugares verdaderamente mágicos".

"Si no podemos quedarnos en Sudamérica, hay que encontrar países que puedan tener geografías que puedan permitir imaginar diez o doce días de competición", añadió.

"Se pueden encontrar, con la condición de tener un poco de tiempo para anticiparlo", continuó.

El Dakar había abandonado África por razones de seguridad, que provocaron la anulación de la edición de 2008. Desde 2009 se corre en Sudamérica.

Desde hace varios años ASO tiene como proyecto crear un rally 'Dakar Series' en Argelia, pero las conversaciones abiertas podrían desembocar finalmente en la joya de la corona.