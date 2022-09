A casi un mes de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se realizará el 2 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer algunos detalles de la organización del debate electoral entre los candidatos a la alcaldía de Lima. En primer lugar, el ente electoral informó que su propuesta es que este encuentro se realice el domingo 25 de setiembre.

“Estamos planteando como fecha del debate un domingo antes de la elección, es decir el 25 de setiembre como fecha problable [...] esta fecha va a ser validada por los mismos partidos políticos que participarían [en el debate]”, señaló a este medio Mónica Mauricio, Coordinadora del Programa Voto Informado del JNE.

Como se conoce los siete aspirantes al sillón municipal son: Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), Yuri Castro (Perú Libre), Omar Chehade (Alianza Para el Progreso), George Forsyth (Somos Perú), Elizabeth León (Frente de la Esperanza), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Daniel Urresti (Podemos Perú).

Consultada sobre qué candidatos, de los arriba mencionados, ya han confirmado su participación en este debate electoral, la vocera indicó que las coordinaciones preliminares empezaron con la suscripción del Pacto Ético Electoral, el pasado 17 de agosto, que tiene como uno de sus compromisos la participación en los debates que organiza el JNE.

Cabe recordar que las agrupaciones que no firmaron dicho pacto son Renovación Popular y Frente de la Esperanza.

“Si bien, como es conocido, dos organizaciones políticas no suscribieron el pacto, una de ellas [Renovación Popular] sí ha mostrado interés en participar activamente de este debate, pese a que no suscribió el Pacto Ético Electoral. Esperamos que esto también sea posible por parte de la otra organización política [Frente de la Esperanza], que si bien no suscribió el pacto, pueda aceptar participar en este debate, en beneficio de la ciudadanía”, respondió.

Por lo tanto, quedaría pendiente de conocerse si la candidata Elizabeth León del Frente de la Esperanza, la agrupación que fundó Fernando Olivera, participará de este encuentro que organiza el JNE. La vocera precisó que se tiene previsto que la primera reunión con los partidos políticos para tratar el tema del debate se realice el miércoles 7 de setiembre.

Además de la fecha, el JNE llevará una propuesta sobre los temas que serán desarrollados por los candidatos durante el debate, que también debe ser validada por las organizaciones. Para definir las materias que interesan a los electores, la vocera contó que se revisaron las encuestas, los planes de gobierno y diagnósticos situacionales de organizaciones aliadas.

“Esa sugerencia de prioridad de temas es la que nosotros hacemos llegar a las organizaciones políticas y en función de ello se determinan los que serán tocados, dando atención a los más importantes”, comentó.

Lugar, formato y moderadores

En cuanto al formato, Mónica Mauricio adelantó que el interés del JNE es la mirada ciudadana. Por eso, a la exposición de propuestas se sumarán las preguntas específicas que harán los moderadores a los candidatos.

“La idea es que la ciudadanía pueda participar activamente, para ello se esta previendo en las próximas semanas realizar la campaña ciudadana Pregúntale a tu candidato, y a partir de ello recoger preguntas para que puedan ser absueltas el día del debate, además de las preguntas especializadas por parte de los moderadores”, detalló.

Respecto al lugar del debate la vocera mencionó que aún no esta definido, pero hay varias opciones como las instalaciones de la Universidad de Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Centro de Convenciones de Lima. Esto se cerrará entre mañana y la próxima semana a más tardar, tras definir aspectos técnicos para la transmisión.

El JNE también planteará a las organizaciones una lista de posibles moderadores del debate, la cual incluye a periodistas y dos profesionales independientes y la idea es que “sea una dupla para darle dinamismo al debate”.

“Tenemos más de una dupla propuesta que también será revisada por las organizaciones políticas. Problablemente este sea uno de los temas que tome un poco más de tiempo resolver”, anotó la vocera del ente electoral.

