El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, informó que ha propuesto la implementación de un albergue en Tacna para los migrantes extranjeros que cuenten con documentación respectiva.

Como se sabe un grupo de extranjeros permanece desde hace más de dos semanas a un lado de la carretera Panamericana, entre los complejos fronterizos de Santa Rosa (Tacna) y de Chacalluta (Arica).

De acuerdo con el funcionario, se ha logrado comunicar con las autoridades correspondientes para llevar a cabo esta propuesta. En esa misma línea, señaló que el prefecto de Tacna será el principal responsable de que dicha medida pueda ser ejecutada.

“Esa propuesta yo la he hecho como albergue. Y, efectivamente, es el alcalde el que tiene que proporcionar el uso de un lugar adecuado para que pueda ver un albergue y poder asistir a muchas familias que, efectivamente, tengan sus documentos en regla. Esa propuesta yo hecho”, aclaró en diálogo con Exitosa.

“La propuesta yo la he hecho para que las autoridades vayan viendo y, especialmente, al prefecto le he encargado esta responsabilidad, con quien hace unos minutos me he comunicado telefónicamente”, añadió el titular del Mininter.

