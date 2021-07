En la búsqueda por acceder a una mejor educación, los padres de familias buscan enviar a sus hijos al extranjero para continúen sus estudios universitarios. Hasta antes de la pandemia del COVID-19 en el país se observaba esta tendencia, sin embargo, a un año y medio de esta emergencia sanitaria y en medio de una incertidumbre política, se ha acelerado esta alternativas de estudios fuera de Perú.

En diálogo con Gestión.pe María del Pilar Cáceres, Jefa de Marketing de Collegeton Perú y Consultora Estratégica de Admisiones Internacionales de Whittier College, señala que que se ha observado una mayor demanda por las familias por enviar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos y a la fecha unos 1,850 estudiantes peruanos se encuentran listos para empezar sus estudios en el mes de agosto próximo, pues ya cuentan con VISA en mano.

Detalló que otros 200 alumnos aún se encuentran en el proceso de obtención de VISA, por lo que la cifra global de estudiantes peruanos que partirán a estudiar en el extranjero suman 2,000.

“Los padres de familias prefieren apostar por una oferta educativa en el extranjero, que al fin al cabo es más internacional y globalizado”, dijo.

Agregó que poco a poco se ha derrumbado los muros porque antes si se quería estudiar en el extranjero era casi imposible, debido a que se debía pasar una serie de filtros, entre ellos, exámenes costosos.

Y es que según precisó, solo la preparación de un estudiante para llevar estudios en el extranjero tiene un costo de US$ 2,000 y US$ 5,000.

El perfil de los estudiantes

La ejecutiva señala que los estudiantes que parten a estudiar en el extranjero son aquellos que acaban de terminar el 5to año de secundaria en el colegio y buscan llevar su carrera universitaria en Estados Unidos.

Otro grupo son aquellos estudiantes que ya están estudiando una carrera universitaria en el Perú, pero que realizan traslados a una universidad extranjera. Precisó que estos traslados se realizan en los últimos años de estudios en Perú.

En ese sentido, indicó que la mayoría de ellos escogen la universidad Whittier College, especializada en leyes, el cual tiene un costo de US$ 51,000 al año, pero accediendo a una beca, el costo se reduce a US$ 19,000 anualmente a cualquier estudiantes peruano.

“Si bien es cierto la inversión es un poco alta, solamente es por el último año de estudios de la carrera. Whittier College es la universidad con más convalidaciones que está dando a los estudiantes peruanos”, refirió.

Precisó que a través de Collegeton Perú, a través del cual se brinda asesoría para tramitar becas para estudiantes peruanos en Estados Unidos, también se han llevado a estudiantes peruanos para culminar estudios universitarios.

Indicó que se trabaja con 12 universidades de Estados Unidos, entre las que destaca Western New England University (Massachusetts), University of Mount Union (Ohio), Saint Leo University (Florida), Rider University (New Jersey), La Roche University (Pennsylvania), Felician University (New Jersey) y Alvernia University (Pennsylvania).