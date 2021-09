El ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que la variante Delta se convirtió en la mayoritaria del país. Además, no descartó una tercera ola de contagios COVID-19 pese a la reducción de personas infectadas.

“Ya no estamos con la variante Delta como minoritaria, en este momento es mayoritaria con más de 534 casos”, indicó el funcionario a Latina.

También pidió no confiarse por el descenso de cifras, pues se tiene la experiencia en países que, a pesar de contar con vacunados, presentaron una nueva ola.

Al ser consultado sobre la proyección de contagios para este mes, Cevallos indicó “que esperamos en principio, es que pasando la quincena de setiembre haya un incremento sustancial de casos, pero no lo hemos tenido. Sí ha incrementado la variante Delta pero en términos globales no han aumentado. No descartamos que esto puede producirse (tercera ola)”, precisó.

Por otro lado, Hernando Cevallos indicó que el país suscribió un nuevo contrato con la empresa Sinopharm para la adquisición de 8 millones de vacunas que llegarán en el mes de octubre.

“Seguimos adelante con la vacunación en todo el país, con algunos buenos anuncios. Ayer se acaba de firmar el contrato con Sinopharm para que vengan, próximamente, en el mes de octubre 8 millones más de vacunas. Ya está firmado el contrato”, detalló el titular del Minsa desde San Martín de Porres.