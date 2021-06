El caso Vizcarra, que el último domingo recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer pese a que él ya fue inmunizado con dos dosis de la vacuna Sinopharm en octubre del 2020, abre la interrogante sobre si una persona que ya fue inmunizada con dos dosis completas de la vacuna antiCOVID y que tuvo COVID después, requiere/necesita de una tercera dosis.

Al respecto, el doctor Elmer Huerta -en diálogo con RPP Noticias- explicó que no hay estudio científico que indique que una persona que ya se vacunó y que se enfermó luego, requiera de una tercera dosis.

“Repasemos el caso del expresidente Vizcarra. Él -en octubre del 2020- recibió dos dosis de la vacuna Sinopharm de la cepa Beijing. Él no recibió placebo, por el contrario él fue vacunado. El 27 de abril de este año se informó que se había enfermado de COVID, entonces él es un paciente -que le puede pasar a cualquiera- que a pesar de estar vacunado, se infectó pero no desarrolló el COVID grave. Ante ello, la pregunta es ¿es necesario que una persona que ya fue vacunada y que pasó la enfermedad se vacune nuevamente?”, explicó.

A reglón seguido, comentó que “no hay ningún estudio científico que demuestre que sea necesario una revacunación”.

“Esto de la revacunación esta surgiendo en algunas países, especialmente en América Latina. Gente de México, Chile, Colombia, Argentina, Perú, Brasil que están recibiendo las vacunas rusas y chinas, desconfían, por lo que entonces muchos viajan a Estados Unidos o Europa y sin ningún estudio científico que lo respalde se están revacunando por su cuenta”, agregó.

Anotó que en varias revistas científicas se están discutiendo este asunto de si se pueden mesclar vacunas, ya que en Estados Unidos lo que colocan son los laboratorios Moderna o Johnson & Johnson o Pfizer.

“Por el momento, solo hay una combinación de vacunas, que ha sido estudiada y comentada por revistas científicas, cuál es, la de AstraZeneca y Pfizer. Más de 2 millones de Españoles recibieron AstraZeneca hasta que llegó el problema de los coágulos y se quedaron sin vacunas. Ante ello un grupo Alemán hizo un estudio grande sobre la combinación de AstraZeneca y Pfizer y se demostró que si la segunda dosis es de Pfizer después de recibir AstraZeneca funcionan muy bien y no tiene mayor toxicidad”, detalló.

Mencionó que todas las demás combinaciones de vacunas -como las que hizo Vizcarra de Sinopharm/ Pfizer- ya eso es responsabilidad de la persona que lo hace y no es responsabilidad de la ciencia.

-Tras el COVID, cuánto tiempo después uno debe vacunarse-

La otra interrogante -a raíz del caso Vizcarra- es en cuánto tiempo una persona tras enfermarse de COVID persona puede vacunarse. Al respecto, Huerta dijo que “si el señor Vizcarra se enfermó el 27 de abril y fue dado de alta -quizás- en la primera o segunda semana de mayo, para responder esa pregunta depende de la entidad reguladora de cada país”.

“En Estados Unidos, se dice que una persona -después de haber pasado la enfermedad- se puede vacunar desde el día que supera la enfermedad, desde el día 15 para adelante, pero se recomienda que se vacune a partir del día 90 debido a que la defensa de esa persona -por su inmunidad natural- le va a durar ese tiempo y así hay vacunas disponibles para otros”, comentó.

Pero en el Perú -afirmó Huerta- de acuerdo al Minsa, el tiempo a tomar en cuenta para vacunarse tras enfermarse de COVID, es de 90 días (tres meses).

“Si el señor Vizcarra fue dado de alta a mitad de mayo, le correspondería -en teoría y según la disposición peruana- a mediados de agosto su primera dosis y qué ha hecho vacunándose ayer, 27 de junio, ¿será que el Minsa tiene reglas especiales para él o tal vez EsSalud, ya que se vacunó en un establecimiento de EsSalud?. Hay un problema administrativo y legal”, puntualizó.

-Qué pasa si un asintomático se vacuna, ¿tendría efecto adverso?-

Huerta mencionó que en ese caso que -primero- las famosas ‘pruebas rápidas’ no están validadas y no son confiables para detectar COVID. “Ni la OMS y la FDA recomienda que se hagan la prueba de sangre para determinar si la vacuna funcionó o no. Eso no está validado”.

Recordó que hay miles de personas que se han vacunado con su primera dosis estando enferma y después desarrolló la enfermedad.

“No pasa nada. La enfermedad que se presenta después de la primera dosis es la enfermedad que se hubiera podida presentar sin vacunación”, remarcó.