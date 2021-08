El Ministerio de Salud (Minsa) proyecta dos escenarios para la tercera ola del COVID en Perú, uno “conservador” y otro que puede calificarse de “grave”. En el primero se espera alrededor de 67,292 fallecidos, la mayoría provendría de Lima Metropolitana (20,780); seguido de Piura (6,216); Cajamarca (3,264) y Junín (2,980).

Mientras que en el escenario “grave” se estima 115,189 fallecidos por COVID. Solo en Lima Metropolitana -bajo este escenario- se proyecta 38,484 decesos, mientras que en Piura habría un total de 10,330.

Igualmente predice que en el escenario “conservador”, el número total de casos podría llegar a 2.4 millones de personas infectadas mientras que en el peor escenario se espera 4.1 millones de peruanos positivos para COVID.

-Camas UCI-

Un dato que debe generar preocupación es la dotación de camas UCI que actualmente esta operativa. Según proyecta el Minsa, en el e scenario “conservador” cerca de 19,868 peruanos necesitarían una cama UCI y en el “peor” 33,043 compatriotas .

Para el médico intensivista Jesús Valverde, un error recurrente del Minsa es que sus proyecciones -refiere- no se especifica si esa cantidad de personas necesitan UCI en un mes o dos meses. Explicó que -generalmente- una ‘ola’ puede durar hasta cuatro meses por lo que en el escenario “conservador” se podría inferir que necesitaran UCI 4,967 peruanos al mes y en el “peor” 8,260.

¿Hay camas UCI para atender esta posible demanda mensual? De acuerdo a datos del Minsa hay 2,337 camas UCI en el área COVID al 6 julio del 2021, de los cuales 1,689 estaban ocupadas y 648 desocupadas. Si a este cantidad se le añade las camas no COVID, hay -de acuerdo al Minsa, nuevamente- cerca de 3,000 camas UCI a nivel nacional.

Por lo que de llegar a las proyecciones mensuales se necesitaría, especialmente en el “peor” escenario una mayor disposición de camas UCI. No obstante para el médico intensivista la solución no está en dotar de más camas UCI ya que un problema que arrastra el Perú -desde hace muchos años- es que no hay una mayor cantidad de personal médico especializado que pueda atenderlo.

El Perú necesita de médicos de intensivistas: solo hay 700 médicos intensivistas registrados, de acuerdo a datos de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi) cuando se necesitan -sobre todo para atender las ‘olas’- de otros 700 médicos intensivistas más en cuidados intensivo s .

La falta de personal médico se notó en el peor escenario de la pandemia -refiere Valverde- cuando un médico intensivista se hacía cargo hasta de tres pacientes UCI, situación que generó el agotamiento físico y mental del personal médico.

-Camas de alto flujo-

“En lo que sí debería ocuparse el Minsa -en vista de la tercera ola- es en implementar una mayor cantidad de camas de alto flujo para evitar que los pacientes necesiten una UCI, que debería ser el último eslabón”, acotó a Gestión.

Ante ello se preguntó en qué estado se encuentra la implementación de camas de alto flujo a manos del Minsa, tomando en cuenta que en mayo se autorizó -desde el Ejecutivo- la transferencia de S/ 88 millones al Minsa para adquirir equipos necesarios para la implementación de centros de alto flujo (CAF).

“A fines de mayo se proyectó -desde la Dirección de Operaciones en Salud del Minsa- que antes de Fiestas Patrias deberían estar operando estos equipos y las plantas de oxígeno, pero -hasta ahora- no sabemos si se concretó o no”, precisó.

La Dirección de Operaciones en Salud (DGOS) el Minsa informó -en efecto, a fines de mayo- que los S/ 88 millones se iban a destinar en la adquisición de 383 equipos de alto flujo para igual número de camas, así como comprar 26 plantas de oxígeno de 50 metros cúbicos por hora.

Incluso -recuerda Valverde- se dio a conocer, a fines de mayo también, que estaban por distribuirse 4,500 concentradores de oxígeno para el primer nivel de atención, pero tampoco se tiene noticias al respecto.

-Ya no hay ‘cola’ para una cama UCI-

Una buena noticia que está generando el avance de la vacunación es que -actualmente- ya no hay ‘cola’ para acceder a una cama UCI como ocurrió en la primera y segunda ola . Por el momento, la lista de espera -agregó Valverde- para acceder a una cama UCI es de 2 a 3 pacientes. “Esperamos que la situación se mantenga así por mucho tiempo más”, añadió.

Un factor que esta incidiendo positivamente es el avance de la vacunación, la que todavía sigue siendo baja: apenas el 17.06% de la población adulta ha sido inmunizada con las dos dosis.

¿Qué pasará este mes con la llegada de vacunas COVID? “En las primeras semanas de agosto vamos a recibir 3′044,810 dosis. Esta cantidad va a servir para la segunda dosis del grupo etario de 50 años y asegurar la primera dosis de los mayores de 40 años en todas las regiones del país”, comentó a Gestión a fines de julio la directora ejecutiva de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez Quinteros.

De acuerdo al cronograma oficial se espera para agosto: 2.8 millones de dosis de Pfizer; 3 millones de dosis de Sinopharm y 0.6 millones de dosis de COVAX.

Para setiembre se prevé la llegada de 2.9 millones de dosis de Pfizer; 5 millones de dosis de Sinopharm; 3.2 de COVAX y 5 millones de dosis de Sputnik.

Para octubre: 5.4 millones de dosis de Pfizer; 3.2 millones de dosis de COVAX; 1.9 millones de dosis de AstraZeneca y 5 millones de dosis de Sputnik.

Para noviembre: 5.4 millones de dosis de Pfizer; 3.2 millones de dosis de COVAX; 1.9 millones de dosis de AstraZeneca y 5 millones de dosis de Sputnik.

Para diciembre: 5.4 millones de dosis de Pfizer; 3.2 millones de dosis de COVAX; 2.3 millones de dosis AstraZeneca y 5 millones de dosis de Sputnik.

Para enero: 7.5 millones de dosis de AstraZeneca.

Nota

De acuerdo a Rodrigo Parra lo que se está notando es un aumento del número de hospitalizados en 18% a 4,410 al 1 de agosto en relación a la semana pasada.

