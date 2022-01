El Ministro de Salud, Hernando Cevallos, adelantó que se tiene previsto recortar el periodo de aislamiento para casos positivos de COVID -que actualmente es de 10 días- para aquellos ciudadanos que se encuentran debidamente inmunizados, tomando en cuenta que la variante ómicron es altamente contagiosa y menos gravosa para esta población.

“No es necesario periodos muy largos de aislamiento para esta variante ómicron en las personas que tienen una correcta vacunación y no tienen comorbilidad de tal manera que vamos a lanzar en la próximos 48 horas a la comunidad un protocolo del tiempo de aislamiento ”, adelantó en diálogo con TV Perú.

Como se recuerda la semana pasada -a través de la Resolución Ministerial N° 010-2022-MINSA- se dispuso reducir el tiempo de aislamiento social obligatorio para casos sintomáticos -en Lima y Callao- de 14 a 10 días contados a partir de la fecha del inicio de los síntomas, mientras que en el caso de los pacientes asintomáticos (sin síntomas) se mantiene el tiempo de aislamiento en 10 días desde la fecha que se tomó la muestra PCR o antígeno.

En tanto que la cuarentena, que es para las personas expuestas a un caso sospechoso o positivo también se redujo -en Lima y Callao- de 14 a 10 días contados a partir del último día de exposición con el caso positivo. Esta podría acortarse a 7 días si hay una prueba molecular negativa, realizada a partir del día 5 posterior al último día de contacto.

Cevallos dijo a TV Perú que si las persona con resultado positivo para COVID tiene una comorbilidad “es probable que necesite una prueba antígeno así como un control y un seguimiento mayor”.

Mientras que en el caso de las personas que no tengan comorbilidades y tengan administradas todas sus vacunas no será necesario que sean trasladados a un hospital para no saturarlas y -por el contrario- pueden seguir el proceso en su casa.

Por su parte -en diálogo con Exitosa- adelantó que también se va emitir un nuevo protocolo de pruebas moleculares, lo que implica que se va focalizar las pruebas moleculares a quiénes realmente lo necesitan . También adelantó que “ si fuera necesario ” se daría la cuarta dosis, ya que se cuenta con las vacunas.

