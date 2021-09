El Ministerio de Salud (Minsa) explicó que la exigencia de una la cartilla de vacunación completa para el ingreso al Perú, es para ciudadanos nacionales y extranjeros mayores de 18 años que provienen de países con alta tasa de inmunización. Esta medida rige a partir del lunes 20 de setiembre.

“Desde las 00:00 horas del lunes 20 de septiembre, a las personas mayores de 18 años, procedentes de países con coberturas de vacunación superiores al 70% de su población, se les solicitará certificar su vacunación contra la COVID-19″, señala el comunicado.

Asimismo, el Minsa remarcó que los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes cuyo destino final sea el territorio nacional, en calidad de pasajeros e independientemente del país de origen, deben contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de abordar en su punto de origen.

También recordó que aquellas personas que muestren síntomas al ingresar a territorio nacional ingresarán a aislamiento obligatorio, en concordancia con las regulaciones sobre la materia.

De esta manera, el sector Salud insistió en señalar que “los pasajeros deberán mostrar los resultados de la prueba molecular y de preferencia, el carné de vacunación del país donde se vacunó”.

-Vacunación completa no aplica para menores-

En declaraciones a Latina, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que el requisito de vacunación completa no incluirá a menores de 12 años. “Una indicación directa es que nadie puede ingresar al país sino tiene la prueba molecular. La exigencia de vacunación se aplica a todos los países que tienen más de un 70% de población inmunizada. Aquellos países que no tienen vacunación para menores de 12 años no es una restricción [para ingresar] a nuestro país”, indicó el último sábado a la prensa.

-Sobre la restricción-

Según el Decreto Supremo 152-2021-PCM, publicada el último viernes, la medida comprende que los peruanos, extranjeros residentes, y extranjeros no residentes cuyo destino final sea el territorio nacional, en calidad de pasajeros e independientemente del país de procedencia, deben contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de abordar en su punto de origen.

Además, estos tendrán que haber completado las respectivas dosis de vacunas según las exigencias del país donde se vacunó. “Aquellas personas que muestren síntomas al ingresar a territorio nacional ingresan a aislamiento obligatorio, según regulaciones sobre la materia”, precisa la norma.

VIDEO RECOMENDADO

Así lo indica un estudio en Estados Unidos para medir la eficacia de las vacunas y publicado este viernes por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La fórmula de Moderna resultó ser la más efectiva frente a la variante delta.