El ministro de Salud, Óscar Ugarte señaló que ha habido una campaña contra la vacuna china Sinopharm para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos a causa del coronavirus (COVID-19), debido a razones políticas.

Indicó que las afirmaciones propaladas cuestionando la efectividad de las dosis de este fármaco carecen de base científica.

Desde la sede del Ministerio de Salud (Minsa) durante la conferencia de prensa ofrecida a diversos medios de comunicación, indicó que estudios internacionales han hallado que Sinopharm es una de las cuatro vacunas que producen más anticuerpos neutralizantes contra el COVID-19, lo que permite mejor protección a quienes están inoculados.

“Ha habido una campaña carente de base científica contra Sinopharm meramente por razones políticas. Nosotros rechazamos esa intención que por razones política se trata de desvirtuar las ventajas de no solo en caso de Sinopharm sino de cualquier vacuna que se pueda tratar”, remarcó.

“Los estudios de la OMS para incorporar la vacuna Sinopharm dentro del conjunto de vacunas que son parte del Covax Facility, mecanismo donde también están Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, demuestran alta efectividad para protegerse de la enfermedad y sobre todo para evitar la forma grave de la enfermedad que lleva a hospitalización y la protección frente al riesgo de fallecer”, añadió el titular del Minsa.

Ugarte Ubilluz recordó que la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino ha logrado reducir la tasa de mortalidad de médicos vacunados con las dos dosis. En esa línea, precisó que cuatro estudios peruanos demuestran una efectividad del 90% de Sinopharm para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos a causa del coronavirus.

“Acá se ha aplicado de forma amplia a trabajadores de salud. Tenemos cuatro estudios al que pueden acceder cualquier ciudadano que son con metodologías diferentes y demuestran lo mismo. Es decir, hay una protección frente a formas graves de enfermedad hasta en más de un 80% y de protección contra el riesgo de fallecimiento entre el 90% y 95%. Si quiere decir lo contrario, tiene que demostrarlo, mostrar evidencias”, agregó.

“Esto no son afirmaciones o palabras que se puedan hacer ligeramente porque es un problema ético. A quienes digan este tipo de afirmaciones los invitamos o retamos a que muestren las evidencias de lo que están diciendo porque si no lo que se demuestra es simplemente, que es una afirmación con motivos políticos que no deben ser utilizados en el campo de la salud pública”, dijo el ministro de Salud.

La semana pasada, Rafael López Aliaga, excandidato presidencial por Renovación Popular, cuestionó la efectividad de la vacuna Sinopharm, quien declaró en un evento junto a congresistas electos de Renovación Popular que “la vacuna china no funciona y ha matado a muchos médicos”.

“Las mismas condiciones que los lagartos le dieron a la vacuna china que no funciona y ha matado a muchos médicos [...] No puede haber una mafia que proteja a una vacuna que nunca funcionó y que ninguno lo usa, aparte de Perú. La vacuna china”, dijo, a pesar de que las dosis de Sinopharm fueron utilizadas en Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Israel, Hungría, Iraq, entre otros.

Hasta el momento, Perú ha recibido tres millones de vacunas del laboratorio chino.

El domingo 11 de julio, arribaron 385.600 dosis lo que completó esta cifra de dosis del fármaco desarrollado por el laboratorio chino.