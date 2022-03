Luego de que el ministro de Salud, Hernán Condori, dio a entender que la población ha perdido el interés en la vacunación contra el COVID-19 y cuestionó a anteriores gestiones sobre la caducidad de algunas dosis, Óscar Ugarte, extitular del Minsa, cuestionó dichos argumentos.

“El ministro Condori, que hasta ayer negaba un retraso de la vacunación y que hayan vacunas por vencerse, ahora lo termina aceptando. Lo que está diciendo es: ‘efectivamente, vamos retrasados pero porque la gente no quiere vacunarse’, o sea, le termina echando la responsabilidad a las personas, eso es inaceptable”, precisó Ugarte a Canal N.

Óscar Ugarte agregó que el problema central en este tema es la conducción del Ministerio de Salud. “El mensaje que ha venido dado el Minsa y, lamentablemte, lo ha dicho el primer ministro y lo repitió el presidente: ‘Vamos bien porque tenemos al 74% población objetivo con dos vacunas’... es un grave error, eso era bueno para el año pasado”, indicó.

“Ya se ha demostrado a nivel internacional que después de 3 ó 4 meses la protección de la segunda dosis se pierde, y quienes se vacunaron con dos dosis hasta el segundo semestre del 2021 ya están indefensos. Eso es el problema grave que el ministro oculta y no informa”, señaló Ugarte.

Asimismo, el extitular del Minsa explicó el porqué la gente no está acudiendo por la tercera dosis. “Es porque el propio Gobierno está diciendo suficiente con dos dosis, eso es lo grave. La responsabilidad no es de las personas sino de las autoridades, quienes dan un pésimo mensaje”, indicó.

Respecto a las vacunas contra el COVID-19 que ya están por vencerse, Ugarte explicó que el periodo de expiración de las vacunas no es tan largo como una medicina normal, pero cuando se compra se sabe. “Nosotros hemos recibido con esos plazos y las hemos aplicado inmediatamente (las vacunas), no solo las compras”, comentó.

¿Qué dijo Condori sobre la desaceleración en vacunación?

El ministro de Salud, Hernán Condori, admitió que existe una desaceleración en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país. El titular del sector opinó que esto se debe a la caída de las cifras de fallecidos, lo que hace pensar a la población que el virus ya no está presente y ha perdido interés en la vacunación.

“El tema está que como ya no hay muchos casos de fallecidos, no se ven en las calles que se van viendo bolsas negras de cadáveres de estos pacientes por esta enfermedad que ha enlutado al país. Como ya no se ve, la gente también no toma consciencia que esta enfermedad no ha desaparecido, entonces tenemos los puntos de vacunación prácticamente vacíos”, señaló desde la ciudad de Trujillo.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) invocó a los ciudadanos a que acudan a los vacunatorios para inocularse contra el COVID-19, ya que a diario se reportan entre 20 y 30 fallecidos a causa de esta enfermedad y que la mayoría son personas que no se habían aplicado las dosis de vacunas.

“Estamos tomando una estrategia para el personal. Hemos conseguido 123 millones de soles para que a nivel nacional las brigadas puedan ir casa por casa, mercados, parques donde pueda ubicar a todos. Era fácil vacunar cuando había cantidad de fallecidos y la gente acudía. Incluso las vacunaciones eran 24 horas y hacían cola”, añadió.

Moción de censura contra Condori

Este 22 de marzo, el congresista Diego Bazán (Avanza País) presentó una moción de censura en contra del ministro de Salud, Hernán Condori, luego de que este asistió el último 16 de marzo al Pleno del Congreso a responder un pliego interpelatorio por los cuestionamientos que recaen en su contra.

La iniciativa legislativa consiguió 33 firmas de congresistas de la bancadas de Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Acción Popular, además de los parlamentarios no agrupados, como Carlos Anderson, Enrique Wong, Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga.

Por el lado contrario, las agrupaciones legislativas que no colocaron la rúbrica de ningún representante fueron Perú Libre, Fuerza Popular y Perú Democrático.

En la moción de censura detallan que el titular del Ministerio de Salud carece de idoneidad para ocupar el cargo, pues explican que pocos días antes de su designación “ejercía la profesión de manera inadecuada al promover la venta de Cluster X2 (‘agua arracimada’) atribuyéndole propiedades medicinales que no se encuentran comprobadas ni certificadas por alguna autoridad oficial o académica”.

