El Perú es un país con serios problemas de salud bucal –y más ahora en pandemia– pese a ello uno de los principales problemas que enfrenta, especialmente Lima Metropolitana, es el exceso de profesionales en salud bucal mientras que al interior del país la presencia de estos especialistas es mucho menor, según el Colegio Odontológico.

En concreto hay una sobreproblación de cirujanos dentistas.

A esta problemática se suma que existen cerca de 44 facultades de odontología que cada año incrementan la oferta de dentistas, que no se condice con la demanda . Según un estudio efectuado por este gremio profesional entre el 30% y 40% de los recién egresados de la carrera de odontología ganan menos que el sueldo mínimo.

“No solamente hay una sobrepoblación de cirujanos dentistas - ya que somos más de 45,000 en el país - sino que también hay una mala distribución de los profesionales en salud bucal. La gran mayoría están en Lima, lo que crea una sobreoferta que en vez de cubrir la demanda, que es mucha, hace que sea más selectiva y no sea tan buena”, refirió a Gestión.pe el director nacional del Colegio Odontológico, Ítalo Funes.

Este exceso de dentistas genera -refirió- que muchos profesionales (sobre todo los más jóvenes) obtengan una ganancia en base a un porcentaje relacionado al número de atenciones y con muchas horas de trabajo, por ejemplo.

Ante esta situación, hace dos años -aproximadamente- se entregó al Congreso una propuesta legislativa del Colegio Odontológico que no próspero, pero que planteaba la moratoria temporal de las facultades de odontología para para esta sobrepoblación, que todavía persiste, no siga dañando la profesión y el futuro de los más jóvenes.

“Lo que se planteó es que no se creen más facultades de odontología por cinco años y que -además- no se ofrezca la carrera de odontología en las universidades que cuentan con esta facultad por tres años y luego de este periodo la Sunedu establezca la necesidad real de cada región para así atacar el problema del exceso de dentistas. No se busca desalentar -en los jóvenes- a que dejen de estudiar esta carrera, por el contrario lo que se quería y -ciertamente- todavía se quiere porque el problema persiste, es que no siga aumentando de manera desproporcionado el número de egresados”, explicó.

Agregó -en ese contexto- que lo que sí se debería promover es que se amplíe la oferta de postgrado para que los cirujanos dentistas puedan especializarse y diferenciarse así de la sobreoferta .

“El cirujano dentista especializado -incluso- tiene un sueldo mayor y más opciones de conseguir un puesto de trabajo de mayor valor, que un dentista general”, añadió.

Esta profesión -cabe precisar- cuenta con 17 especialidades que no son conocidas y que podrían ser una ‘tabla de salvación’ para los jóvenes que terminan esta carrera.

“Son justamente los odontólogos especializados los que son capaces de detectar lesiones en la lengua, en los maxilares o tumores o fracturas en la mandíbula. Mi consejo para los jóvenes odontólogos es que busquen especializarse, que significa estudiar cuatro años más a la carrera, pero es una salida para que el mercado ‘no los coma’ y sean uno más. Las universidades lo que deben hacer es mejorar su oferta de postgrados, que de pregrado”, puntualizó.