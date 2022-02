Luego que se conociera que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) otorgó el Registro Sanitario Condicional a Molnupiravir, una píldora para el tratamiento contra el coronavirus, el director general de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud, Alexis Holguín, aclaró que el uso de este fármaco desarrollado por la empresa Merck Sharp & Dohme (MSD) no está aprobado en el protocolo de tratamiento en hospitales del país a no encontrar mayor evidencia científica sobre su uso.

En diálogo con RPP, el funcionario explicó que el visto bueno de la Digemid es parte de un “trámite administrativo”. Inclusive citó como ejemplo que en noviembre del 2021 la misma entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa) también aprobó el registro sanitario de otro medicamento para tratamiento del COVID-19, y que hasta la fecha no se ha usado en el país ni tampoco se comercializa.

“[El Molnupiravir] es muy parecido a este medicamento [fármaco que recibió registro sanitario en noviembre de 2021], es un antiviral que en en este momento no está en los protocolos del Ministerio de Salud. Ha sido evaluado previamente antes del ingreso de la variante Ómicron porque se recuerda que los estudios han sido con otras variante y pacientes no vacunados. Igual nosotros seguimos averiguando si hay nueva evidencia e información, pero ahora no está en ninguno de nuestro protocolos del Minsa”, aseveró.

“[El registro sanitario al Molnupiravir] es un trámite administrativo, no es un trámite de que está ingresando a utilizarse. Tengo un medicamento que tiene una eficacia que no es tan alta. Se hace el trámite administrativo, se aprueba, pero no significa que se esté utilizando en un protocolo [de tratamiento]. Ponía en ejemplo lo que pasó en noviembre de 2021, el medicamento para el COVID-19, que tiene autorización [de la Digemid], pero no se utiliza. En otro países tiene también autorización y tampoco se utiliza”, agregó.

Al ser consultado de por qué el Minsa no aprueba la compra del Molnupiravir, Holguín explicó: “No necesariamente porque lo usen en otros países tenemos que también incluirlos. Tenemos que ver cómo causa efectividad y ver la realidad en otros lugares. Este medicamento fue probado en no vacunados con una variante diferente y una eficacia inicial de 50% y luego de su aprobación, salió un estudio informando que era de 30%. Cuando hicimos la revisión con el INS, el grupo de estudio que había estudiado este medicamento era muy pequeño. Entonces, no hay información suficiente”.

En esa línea, el representante del Minsa señaló que el Molnupiravir no está disponible en el país hasta el momento. Cuando se le consultó si queda claro que ningún establecimiento del sector Salud podrá recetar este fármaco, pero sí lo podrían hacer las clínicas particulares, agregó “que serán las farmacias y la Digemid que tendrán que ver el tema”.

“No tenemos todavía esa conversación con el laboratorio si va a hacer el ingreso o no por lo que el costo no lo sabemos. Reitero, no está dentro del protocolo [de tratamiento ] del Minsa y no tenemos mayor evidencia para poder respaldar este ingreso como tratamiento para COVID-19. Hay medidas de corta eficacia como la vacunación ”, sentenció.