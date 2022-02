Cuando la tercera ola por ómicron comenzaba a ser controlada, una nueva variante fue hallada durante la vigilancia genómica que realiza el Instituto Nacional de Salud (INS) y es considerada “de preocupación” por su rápida capacidad de contagio.

Se trata de la la BA.2, denominada la ‘hija de ómicron’, y ya tiene sus primeros tres casos en Perú. Pero ¿Qué tan peligrosa puede ser?

En la medida que los virus se van reproduciendo sufren cambios o mutaciones. “Es como si de una madre nacieran hijos con pelo rojo y otros con ojos verdes. Cuando descienden de una misma variante, se les llama linaje. La BA.2 desciende de la variante ómicron del virus SARS-Cov-2″, explicó el infectólogo del INS, Roger Araujo, a la Agencia Andina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido hasta el momento tres descendientes: la BA.1 (la más común, hallada en distintos países), la BA.2 (encontrada ahora en Perú) y la BA.3. La primera de éstas, a su vez, ya tiene un sublinaje: la BA.1.1.

“La familia ómicron ahora tiene tres hijos y un nieto”, sostiene el experto en un intento de hacer más sencilla la explicación científica.

La BA.2

A la fecha, se ha podido observar que el linaje BA.2 no suele producir más hospitalizaciones, casos severos o más muertes.

Además, sus síntomas -entre ellos, el dolor de garganta o problemas respiratorios en la parte alta, es decir nariz y boca- son muy parecidos al ómicron.

Hasta el momento, la BA.2 no ha ocasionado olas de covid en ningún lugar, pese a ello se sigue exhortando a la población a cumplir con su esquema completa de vacunación.

“Ómicron es más leve que delta, pero no es completamente leve (...) Sigue siendo covid, sigue teniendo el potencial de mandarte al hospital y de ocasionar fallecimientos. Tenemos que seguir cuidándonos porque esta variante ha dado hijos y nietos y seguramente habrá biznietos y no sabemos cuáles serán sus características”.

¿No vacunados con suerte?

En el Perú “la hija de ómicron” fue detectada en una madre de 91 años y su hijo de 61. Se sabe que otro miembro de la familia también tuvo la misma infección. Ninguno de ellos había recibido ninguna dosis de vacuna contra el covid-19; sin embargo, no han requerido hospitalización y son monitoreados en su domicilio, en Lima este.

Al ser consultado por si esta situación no reforzaría la idea de que ‘no es necesario vacunarse porque la variante ómicron es leve’, el especialista precisó que “no es posible sacar conclusiones con dos o tres casos y no debemos usar la anécdota como explicación”.

“Alguien podría decir ‘no me vacuno porque la BA2 es muy leve’. Pero también podría decirse que, como dicha familia no se vacunó, le dio la enfermedad. Es decir el linaje entró en una familia de no vacunados. Siempre se puede ver los dos lados de la historia”. La vacuna será la mejor alternativa para prevenir.