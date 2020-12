La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, precisó que no se descarta imponer la ‘ley seca’ en caso “las circunstancias no cambian” con miras a reducir el número de casos de COVID-19 a pocos días de Navidad y Año Nuevo y pese a las medidas ya impuestas para reducir los contagios y las aglomeraciones.

“Recordemos en particular que no está permitido los campamentos y tampoco está permitido la ingesta de alcohol (en las playas). No hemos considerado la ley seca, pero si se puede considerar si las circunstancias cambian”, dijo la ministra en conferencia de prensa de anoche.

En esa línea, recordó que las medidas impuestas -como el cierre de playas hasta el 4 de enero del 2021- se van aplicar en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima Metropolitana y el Callao.

También precisó que los ciudadanos que vivan cerca a las playas no podrán acceder al mar ni la arena para evitar las aglomeraciones. Ante ello, recomendó a los jóvenes colaborar con las disposiciones para tener unas fiestas de fin de año saludable y evitar lamentaciones dentro de 15 días.

“En este momento, todos (los peruanos) tenemos que colaborar para tener una fiestas los más agradables posibles”, añadió.

Anoche también se dio a conocer el cambio de horario del toque de queda en Lima que ahora será desde las 11:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana. A lo que se suma la prohibición del uso de autos particulares los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero de 2021.