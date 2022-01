El Gobierno desarrollará en la segunda quincena de enero la vacunación contra el coronavirus (COVID-19) a los niños de 5 a 11 años, tras conseguir inmunizar a más del 80% de la población objetivo y en medio del avance de la tercera ola.

El pasado martes, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que el 18 de enero llegarán al Perú los primeros lotes de vacunas para los menores, por lo que el proceso de inoculación se iniciaría entre el 19 y 20 de dicho mes. La inmunización se prolongará en febrero.

“Ya está definida la llegada de las vacunas para los niños de 5 a 11 años: el 18 de enero. Calculamos que entre el 19 y 20 empezaremos la inmunización en todo el país”, señaló el martes el integrante de gabinete ministerial tras confirmar el inicio de la tercera ola del COVID-19.

Asimismo, se anunció que el 18 de enero llegarán las vacunas contra la #COVID19 para niños de 5 a 11 años y que se estima que a más tardar el 20 de enero empezará la vacunación de menores. — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 5, 2022

Remarcó que el objetivo de la inmunización a los niños es propiciar el retorno a las clases escolares presenciales, programadas para comenzar en marzo próximo, tras dos años de suspensión debido a la pandemia.

Cantidad y seguridad

Semanas atrás, Cevallos detalló que la cantidad de vacunas que llegará en enero será más de 7′400.000 dosis del laboratorio Pfizer. “Eso nos permitiría cubrir la primera y segunda dosis de los niños, que son alrededor de 3 millones 700 mil”, manifestó.

Precisó que la vacuna “no genera riesgo”, ya que ha sido aplicada en varios países de América Latina y Europa.

“Hay que decir una cosa, la vacuna en niños no genera riesgo. Ya hay experiencias internacionales, no solamente vamos a empezar a aplicarla acá, se ha aplicado en varios países de América Latina, se ha aplicado en Canadá, en Estados Unidos, en la mayoría de países de Europa, en España masivamente. El 22 de diciembre empieza a aplicarse en Francia. Acá no hay márgenes de inseguridad, por eso lo cuidamos muchísimo”, aseveró.

El titular del Minsa señaló que si bien los menores tienen un nivel de complicación “muy bajo” cuando se contagian de coronavirus, hay casos de niños que “se han agravado”. “Son excepcionales, pero existen. Los niños también contagian, por eso es importante la vacunación de todo el grupo familiar”, indicó

La Digemid, entidad del Ministerio de Salud (Minsa), autorizó, el pasado 15 de diciembre, el uso de la vacuna Pfizer (Cominarty 10 microgramos/dosis) para el grupo etario de 5 a 11 años, la cual tiene el Registro Sanitario Condicional N°BEC0009-Pfizer. Este registro tiene una vigencia de un año renovable por el mismo período.

A diferencia de las vacunas que se aplican a adolescentes y adultos, el nuevo lote de Pfizer cuenta con una presentación diferente, ya que contiene un tercio de la concentración estándar.

Locales y estrategia

El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, detalló a RPP TV que la inmunización a los menores también se llevará a cabo en las escuelas, pues consideró que permitirá que los niños visiten las aulas que han dejado por dos años debido a la pandemia y, además, que vayan socializando con sus maestros y compañeros.

Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, enfatizó que su sector ya cuenta con una estrategia de vacunación contra el COVID-19 para este nuevo grupo etario, que implica acercar las brigadas de inmunización a la población.

“Por suerte vamos a tener el tiempo suficiente, creo yo de enero hasta marzo, para disponer una vacunación más ordenada sin tanta presión, donde además necesitamos un trabajo comunicacional diferente porque los niños son muy sensibles a la vacunación, a la aguja, a este temor. Tenemos que trabajar sobre los niños para que entiendan que, más allá de la inoculación, está la defensa de su salud y la de su familia”, señaló.

Cevallos añadió que el Minsa será saldrá a buscar a las personas e inmunizarlas en todos los espacios posibles.

“Vamos a salir, ir casa por casa, vamos a vacunar en los colegios, en las plazas, cerca de los colegios, en los clubes, donde sea necesario y donde la gente concurra”, indicó.

“Vamos a utilizar los colegios, que de hecho ya estamos utilizándolos para vacunar a los niños de 11 a 17 años. Pero, además, también se va a vacunar casa por casa, parques, donde sea necesario”, agregó Hernando Cevallos.

Vacunación en otros países

Chile inició la vacunación, el 6 de diciembre del 2021, a los niños de entre tres y cinco años. Se les aplica las dosis de la vacuna Sinovac. Desde fines de octubre, Colombia inmuniza contra el COVID-19 a menores de entre 3 y 11 años con las dosis de Sinovac. Por su parte, Argentina comenzó la inoculación de niños de entre 3 a 11 años a partir del 12 de octubre con las dosis del laboratorio Sinopharm.

VIDEO RECOMENDADO

La variante ómicron del COVID-19 se expande rápidamente por el mundo y el Perú no es la excepción, los estudios apuntan a que es la más contagiosa hasta la fecha.