Las personas que viven en Lima Metropolitana y el Callao tendrán que cumplir este sábado 6 y domingo 7 de noviembre con las restricciones dispuestas por el Gobierno, en el marco del estado de emergencia del nuevo coronavirus (COVID-19), vigente desde marzo del año pasado en todo el país.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 167-2021-PCM, se dispuso las nuevas medidas que comenzaron a regir desde el pasado 1 del presente mes y van hasta el domingo 14 de noviembre.

Tras una nueva evaluación de la situación sanitaria, el Gobierno de Pedro Castillo dispuso por dos semanas más que todas las provincias del país sean clasificadas en nivel de alerta moderado, entre ellas Lima y Callao.

Desde el inicio de la clasificación de provincias según los cuatro niveles de alerta sanitario instaurados por el Gobierno del expresidente Francisco Sagasti, esta es la segunda vez en que todas las jurisdicciones figuran con riesgo moderado. En otras ocasiones ya ha ocurrido que ninguna provincia del país ingresó alerta extrema o muy alta, donde las restricciones para la circulación de las personas son mayores.

Toque de queda

De acuerdo con el dispositivo legal, el toque de queda (inmovilización social obligatoria) en Lima y Callao ahora comenzará a la 2 de la madrugada y va hasta las 4 de la mañana del día siguiente.

Vale recordar que hasta el domingo 16 de octubre la medida restrictiva iniciaba a la 1 de la mañana, y hasta el 3 de septiembre, empezaba a la medianoche.

Por otro lado, este fin de semana se brindará facilidades para movilización durante la madrugada para el grupo que personas que tienen programadas la aplicación de dosis de vacunas contra el COVID-19.

Autos particulares podrán circular

Lima y Callao no tienen la restricción de uso de autos particulares los domingos, mientras que el transporte interprovincial en ambos lugares funcionará sin restricciones. Esto quiere decir que los domingos 7 y 14 de noviembre estará permitido la salida de autos.

Transporte interprovincial

El transporte interprovincial terrestre continúa funcionando de forma libre en Lima y Callao con un aforo del 50% al 100%, según lo indicado por el Ministerio de Transportes.

Aforo en nivel de alerta moderado

Actividades en espacios cerrados:

Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 50%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 60%

Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen menos de 200 metros cuadrados en zonas internas: 60%

Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen igual o más de 200 metros cuadrados en zonas internas: 100%

Casinos y tragamonedas: 50%

Cines y artes escénicas: 50%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Templos y lugares de culto: 50%

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 60%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 60%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 60%

Eventos empresariales y profesionales: 60%

Peluquería y Barberia: 60%

Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 60%

Coliseos (vacunados con 2 dosis):20%

Gimnasios: 50%

Actividades en espacios abiertos (respetando aforo y protocolos, previa autorización de los gobiernos locales en el marco de sus competencias):

Artes escénicas

Enseñanza cultural

Restaurantes y afines en zonas al aire libre

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, museos al aire libre y zoológicos

Baños termales al aire libre.

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre

Eventos empresariales y profesionales al aire libre

Mercados itinerantes

Estadios deportivos (vacunados con 2 dosis): 20%

Nuevas medidas sanitarias

Las medidas como desinfección de calles o plazas, desinfección de superficies o espacios comunitarios (con pulverizadores, electrostáticos, nebulizadores, rociadores, vaporizadores o limpiadores de aire electrónicos), pediluvios y toma de temperatura o saturación de oxígeno no han demostrado eficacia o no son costo efectivas y no deberían ser utilizadas por las instituciones del estado o privadas, según precisa la Norma Técnica de Salud Nº 178-MINSA-DGIESP-2021.

Asimismo, las personas que utilicen una KN95 ya tendrán que colocarse doble mascarilla para el ingreso a diversos locales.

VIDEO RECOMENDADO

Desde este 25 de octubre, los beneficiarios del Bono Yanapay Perú de S/. 350 que se encuentran bajo la modalidad de cobro Cuenta DNI, podrán activarla mediante la plataforma virtual habilitada por el Banco de la Nación. En el siguiente video, te mostramos los pasos que debes seguir para poder realizarlo.