El decano del Colegio Médico, Miguel Palacios, señaló que las medidas dadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la segunda ola de contagios de coronavirus (COVID-19) son “tímidas” y poco precisas. Explicó que se ha perdido una oportunidad para tomar acciones más drásticas que puedan contener la enfermedad.

“La situación en la que estamos no da para medidas tímidas, estamos en un momento en el que se puede contener al virus. Las medidas que han dado va a generar gran confusión. Tenemos que cerrar aquello que no se abrió en la fase 4 y que no son indispensables como los bares y teatros, también las iglesias también. Son espacios que por su naturaleza es difícil que cumplan las medidas”, afirmó a Canal N.

“Si se dan aforos estos tienen que ir acompañados por medidas que garanticen su cumplimiento. El problema que tenemos es de fiscalización, no se respetan las medidas. Si se dan medidas a medios, mejor que no se dé nada”, agregó.

Destacó, sin embargo, que es correcto que el Gobierno haya dividido a las regiones por el nivel de riesgo que cada una presenta. “Tenemos que trabajar tomando en cuenta la heterogeneidad del país”.

El presidente Francisco Sagasti presentó este miércoles una serie de medidas diferenciadas según el nivel de riesgo de cada región. Existen 4 categorías: riesgo moderado, riesgo alto, riesgo muy alto y riesgo extremo. Sin embargo detalló que ninguna región está en la última etapa.

Entre las medidas más importantes está la instauración de un nuevo toque de queda para Lima y Callao, el cual regirá desde las 9 p. m. y las 4 a. m.