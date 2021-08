Ciudadanos mayores de 40 años denunciaron que se vienen produciendo demoras en la vacunación contra el COVID-19 en los diferentes centros de Lima. Según reportaron a RPP, las explicaciones de las autoridades fueron que el cambio de Gobierno había causado retrasos en el ritmo de aplicación de dosis.

Una de las entrevistas, una señora llamada Shanny, que reside en el distrito de La Molina, detalló que desde la semana pasada ha intentado vacunarse pero le han indicado que por el cambio de Gobierno no hay orden para aplicar la primera dosis del inmunizante.

“Yo estoy en el rango de 40 a 45 años. He estado asistiendo al Centro de Vacunación del Adulto Mayor de La Molina, de la avenida Los Corregidores, y me han indicado que se le estaba dando prioridad a los de la segunda dosis y que a partir del lunes 2 de agosto recién se iban a vacunar a los que iban a recibir la primera dosis”, aseveró.

“Hoy he estado haciendo cola desde las 6 a.m., pero a las 7 a.m. me ha indicado el personal del Minsa que por la transferencia de Gobierno no se tiene la autorización para vacunar a los de la primera dosis , lo cual nos ha causado bastante malestar”, agregó.

En esta etapa de vacunación se viene atendiendo a personas mayores de 40 años que esté programadas, así como a quienes tienen comorbilidades o requieren de una segunda dosis.

-Reportan problemas en el Chipoco-

Por su parte, otro ciudadano llamado Jorge indicó que desde la semana pasada intentó vacunarse en el Estadio Chipoco en Barranco, pero no pudo hacerlo y que recién esta mañana fue informado que tenía que acercarse al Vacunacar de Chorrillos.

“Yo he tratado de vacunarme en el Estadio Chipoco en Barranco durante toda la semana fui y estaba vacío afuera y adentro. Yo tengo más de 40 y siempre me decían que no. Hoy fui a las 5 a.m., habíamos unas 50 personas y nos dio prácticamente las 9 a.m. y lo que decían era que solo podían vacunar a los que tenían citas en el Estados Chipoco para hoy, pero no había nadie con esas características”, sostuvo.