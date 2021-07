Desde este lunes 12 julio, el toque de queda que se aplica en Lima y Callao inicia a la medianoche y culmina hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Se trata de una reducción en el tiempo de la medida, la cual busca mitigar los contagios por COVID-19.

El Decreto Supremo 131-2021-PCM que indica, asimismo, la ampliación del estado de emergencia por el plazo de 31 días calendario, por lo que estará vigente hasta el 31 de agosto de este año.

Entre las medidas destaca que los días domingos no habrá inmovilización social obligatoria y se podrán utilizar los vehículos particulares. Las semanas anteriores, durante este día, no se permitía el uso de carros que no fuesen de trabajadores de servicios esenciales.

Sigue vigente, además, el uso de playas, ríos, lagos o lagunas en los departamentos con niveles moderado y alto, respetando las normas sanitarias vigentes, y se prohíbe el mismo en las regiones de alerta muy alto y extremo.

-Actividades en espacios cerrados-

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 60%

Restaurantes y afines en zonas internas: 50%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 40%

Templos y lugares de culto: 40%

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías: 50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 50%

Eventos empresariales y profesionales: 50%

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas: 40%

-No hay nivel extremo-

El miércoles 7 de julio, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó que se han analizado los indicadores de control de la pandemia del COVID-19, constatando con mucha esperanza que, a nivel nacional, los contagios y los fallecimientos a consecuencia de esta enfermedad continúan descendiendo 13 y 10 semanas consecutivas, respectivamente.