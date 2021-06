El jefe de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, Miguel Ángel Yucra dijo que el Minsa no informó oportunamente de este hallazgo del tercer caso de la variante Delta en Arequipa, en el distrito de Cerro Colorado.

“Nos hemos enterado por el canal informal, no por el canal regular. No nos han hecho la comunicación oficial del caso, ya por fuentes no formales es que hemos tomado conocimiento”, expresó el funcionario.

Cabe indicar que, el ministro de Salud, dijo el pasado sábado 26 de junio que, tras las investigaciones que desarrolla el Instituto Nacional de Salud (INS), se ha podido identificar un tercer caso de la variante india (Delta) del COVID-19 en Arequipa, y uno en Lima, el que se informó en Comas.

Pese a ello, el funcionario de Arequipa aseguró que se establecieron a tiempo los cercos para evitar la aparición de nuevos casos.

Respecto al control policial en las vías, Canal N detalló que conversión con el jefe de la Macro Región Sur quien le indicó que solo se realiza en las vías formales en la región sur, pero otras 20 rutas no tienen control.

Sospechoso en Tumbes

Por lo pronto, en Tumbes se investiga un caso sospechoso de la nueva variante, el caso de transportista que llegó desde Arequipa que trasladaba cebollas en un camión.

El ciudadano de 59 años es chofer de carga pesada y se dedica al transporte de verduras desde el sur del país hasta el Ecuador. Se sintió mal cuando llegó a la provincia de Zarumilla.

Las muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS) y se espera una respuesta en los próximos días.

El director de la Diresa, Harold Burgos Herrera, dijo a RPP que ya se contactaron con las personas que tuvo algún contacto para que acaten su aislamiento temporal por siete días y así evitar la propagación del virus y la posible variante.