Los pacientes y fallecidos por COVID-19 van en aumento en estas primeras semanas de enero. El Gobierno peruano se mantiene en alerta ante un posible diagnóstico de la variante XBB.1.5, subvariante ómicron que circula en Estados Unidos. Según informan medios internacionales, esta sería la más contagiosa identificada hasta la fecha.

Gestión conversó con Raúl Urquizo, decano del Colegio de Médicos del Perú, para conocer la situación actual del país en el marco de la COVID-19, su opinión frente a la variante y las medidas que toma el Ministerio de Salud (Minsa) para combatir el contagio masivo.

1. ¿A qué se debe el incremento de contagios por COVID-19?

Hay varios factores. El primero es que las coberturas de vacunación para las personas de riesgo (mayores de 70 años o que tengan una comorbilidad) no ha llegado ni al 50%. Los que más se están enfermando son aquellos que no recibieron la segunda dosis de la vacuna bivalente.

El segundo factor es que hay gran aglomeración de gente en los centros comerciales, las reuniones familiares y si uno no esté vacunado y tiene la enfermedad, va a contagiar a las demás personas.

2. ¿Se prevé que el índice de contagios continúe ascendiendo?

Lo más probable es que vaya aumentando día a día porque la gente ha bajado la guardia. Debemos recordar que la vacuna bivalente protege menos, un promedio de 4 meses.

Al ser vacunas nuevas, no se tiene la certeza de cuántas semanas o meses van a proteger. Cuando empezaron a aplicar la bivalente, dijeron que era un año, luego, 8 meses y al final quedaron en 4 meses.

El incremento de contagios se puede evitar con la aplicación masiva de la vacuna bivalente. Foto: freepick

3. ¿Considera que regresaremos al uso de mascarillas obligatorio?

Ahora, como Colegio de Médicos del Perú, estamos recomendando el uso de las mascarillas, sobre todo donde hay aglomeración de gente porque es mejor protegerse y el autocuidado es fundamental.

4. Con los últimos fallecidos, ¿considera que estamos ingresando a una sexta ola?

Todavía no porque las cifras no son como las que tuvimos en la pandemia, pero sí preocupa que el número de casos de fallecidos y pacientes esté en aumento. Debe verse si hay un ascenso importante de 3 a 4 semanas y ver el comportamiento de casos que haya aumentado significativamente.

Ahora estamos recomendando que la población se vacune, que usen mascarillas, que se laven las manos, estar en ambientes ventilados y que eviten el contacto en lugares donde haya aglomeración de gente. Si se cumple con ello, el contagio será menor.

No es el número de casos, sino el porcentaje de aumento. Ahora las cifras son bastante lejanas, pero no debemos descuidar la prevención.

Hemos pedido al Ministerio de Salud que haya más puestos de vacunación; en Lima solo hay 15 y ahora están vacunando en la playa. Además, se debe ampliar los horarios hasta las 9:00 p. m. o 10:00 p. m. que las personas regresan a sus hogares.

CMP solicita al Minsa que aumente los puestos de vacunación contra la COVID-19. Foto: GEC

5. ¿La variante XBB.1.5 ya fue detectada en el país?

Todavía no ha sido detectada en el Perú, pero lo más probable es que la variante XBB.1.5 ya esté aquí. Las personas ahora se movilizan más rápido, pero si uno está protegido, la posibilidad de hospitalizarse o morir va a ser menor.

Los ministerios deben informar más en los medios para que la gente se sensibilice y vayan a vacunarse porque hay población antivacunas, incluso médicos, que aseguran que la vacuna no sirve y eso desalienta a la población. A esas personas que dan esa información sin ninguna base científica, deberían ser denunciados.

Es un virus que ha mutado varias veces y en cada país hay mutaciones distintas, por lo que hay que vacunarse permanentemente. Actualmente, se desconoce en qué países ya se encuentra esta variante.

6. ¿Qué se sabe sobre el pedido de la vacuna monovalente?

Al Perú todavía no ha llegado la vacuna monovalente. Según el ministro, va a llegar en febrero, hasta que llegue, tenemos la bivalente que también es buena y hay 3 millones que deben ser aplicadas.

Todas las vacunas sin excepción tienen efectos secundarios, no hay ninguna que no presente dolor, fiebre o malestar. Por otro lado, también hay personas que no presentan síntomas con cualquier tipo de vacunas, pero otros sí tienen efectos fuertes. Eso dependerá de la inmunidad de las personas.

7. Actualmente, no hay una logística apta para almacenar más vacunas, ¿qué se recomienda?

Se debe vacunar masivamente porque las vacunas necesitan una temperatura especial. He planteado que los colegios que están cerrados ahora, deberían ser centros de vacunación.

