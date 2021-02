Sebastián Céspedes, vocero de la Asociación de Clínicas Particulares, dijo que -hasta el momento- en el marco del convenio suscrito entre el SIS y EsSalud con 26 clínicas privadas cada una, respectivamente, para derivar a los pacientes COVID que requieran camas UCI, apenas se han derivado 9 pacientes del SIS y 34 de EsSalud en plena segunda ola.

“El 24 de junio del año pasado se firmó un convenio marco, que estipulada hacer un acuerdo marco para que tanto el SIS como EsSalud puedan derivar a pacientes a las clínicas que requieran UCI con ventilador mecánico. Al final, el SIS acreditó a 26 clínicas y EsSalud hizo lo propio con 26 clínicas más. El SIS solo derivó 9 pacientes de los cuales está pendiente que se cancele uno mientras que EsSalud derivó 34 pacientes a 6 clínicas y no ha cancelado (la cuenta de) ningún (paciente). Los convenio están abiertos así como la disposición, pero por alguna razón tanto el SIS como EsSalud no están derivaron más pacientes a las clínicas”, añadió en diálogo con TV Perú Noticias.

El representante de las clínicas dijo que “no se entiende el motivo” del bajo número de pacientes que se derivan a las clínicas. “Si bien es cierto bajo la demanda de paciente, pero desde hacer cuatro semanas se ha vuelto activar”

¿Hay disponibilidad de camas UCI en las clínicas? Al respecto, Céspedes dijo que desde hacer cuatro semanas no hay camas vacías UCI.

“ Desde hace cuatro semanas estamos con una utilización del 100% de camas UCI . Sin embargo, la experiencia adquirida el año pasado fue de tener coordinaciones permanentes y fluidas a través de los gestores de camas de SIS, EsSalud y clínicas, que coordina persona a persona la derivación/transferencia de pacientes lo que se mantiene vigente. No obstante, no se ha vuelto a gestionar la llegada de pacientes bajo el intercambio prestacional, es cierto no hay camas, pero cuando hay una coordinación previa inmediatamente se desocupa una cama que se ha coordinado ”.

Asimismo, subrayó que en las clínicas también hay una lista de espera de camas UCI. “No se distingue entre asegurados del SIS, EsSalud, seguros privados o clientes particulares. Pero vuelvo a repetir no hemos tenido ninguna derivación del SIS y EsSalud. Por ley de emergencia cuando una persona esta gravemente enferma necesita hospitalizarse”.

Anotó que si bien no tienen camas UCI disponibles, en base a la coordinación se podría derivar a un paciente. Agregó que el 80% de camas UCI está en Lima. “Las camas disponibles son 250. En la primera ola llegaron a ser hasta 300, pero a diferencia de la primera ola, no había cirugías ni atenciones por lo que había capacidad instalada para atender, pero ahora las UCI están llenas no solo COVID sino también no COVID”.

Anotó que solo 26 de las 52 clínicas que integran el gremio suscribieron acuerdos para el intercambio prestacional debido a que son las que tienen camas UCI con ventilador mecánica.

“Son alrededor de 16 a 18 días la hospitalización en camas UCI. En menos tiempo se ha recibido mayor cantidad de personas que necesitan una UCI a diferencia de la primera ola que fue progresivo, pero ahora han venido muchas personas en poco tiempo que es lo que ha saturado la demanda. Todos los días hay altas e ingresos”.