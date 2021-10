El ministro de Salud, Hernando Cevallos, adelantó desde cuándo se estaría vacunando contra el coronavirus (COVID-19) a las personas de 18 a 20 años en Lima y Callao. Actualmente en la capital y en el primer puerto se inmuniza a los jóvenes de 21 años a más.

“Esta semana hemos vacunado a partir de los 21 años, lo cual es un avance. Vamos a seguir bajando los grupos etarios. Yo creo que a partir de la semana que viene, vamos a ver cómo está la provisión de vacunas y también en la medida en que vayamos cerrando las brechas”, precisó a TV Perú Noticias.

Adelantó que durante el mes de octubre está previsto que lleguen 9 millones de dosis contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm, otros 6 millones de vacunas de Pfizer y tal vez algunos lotes de AstraZeneca.

“Por ahora tenemos suficiente provisión de vacunas para que las personas vayan a vacunarse contra el coronavirus”, aseguró.

-Cierre de brechas-

En otro momento, el ministro Cevallos informó que el 75% de personas mayores de 50 años ya completó su vacunación contra el coronavirus tras recibir sus dos dosis.

“Es decir, correctamente protegidas. Eso es bueno porque la gran mayoría, el 90% de personas que tienen un desenlace desfavorable en la unidad de cuidados intensivos (UCI), son justamente las personas mayores de 60 años. Es muy bueno que hayamos avanzado, cubriendo, protegiendo a este sector poblacional en la medida en la que vamos cubriendo las edades de rangos menores”, sostuvo.

"Estamos arriba del 75% de población vulnerable con las dos dosis, es bueno que hayamos avanzado protegiendo a este sector", aseguró Cevallos. Foto: Eduardo Cavero/@photo.gec

Sin embargo, detalló que aún existe una importante cantidad de personas mayores de 45 años que no han recibido su segunda dosis y que incluso no han empezado su proceso de inmunización contra el COVID-19.

“Tenemos todavía una importante cantidad de personas que no están con la segunda dosis. Han ido, se han aplicado la primera dosis, pero la segunda no. Hay un porcentaje todavía que no se ha puesto la primera dosis, hay una brecha sobre todo que tenemos que cerrar”, señaló.

-Cifra de vacunados-

El Minsa anunció que 2.029.942 de personas recibieron la vacuna contra la COVID-19, entre el lunes 27 de setiembre y el domingo 3 de octubre a nivel nacional. Del total de personas, 1′369,672 fueron inoculadas con la segunda dosis, completando así su vacunación.

La cifra la dio a conocer el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, durante el cierre del cuarto VacunaFest en el Coliseo de la Amistad Perú-Japón, en el distrito de Independencia.

“Estamos avanzando para que el cien por ciento de los peruanos mayores de 21 años puedan ser inoculados y así llegar al objetivo de proteger al cincuenta por ciento de la población objetivo”, precisó.

Esta semana 1 369 672 personas han completado sus dos dosis contra la #COVID19. El viceministro Rosell señaló que este mes llegarán 12 millones de vacunas para cerrar las brechas y avanzar la programación de la vacunación. 💉 pic.twitter.com/CKHrB7NxNe — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 4, 2021

“Hacemos esfuerzos para avanzar en los grupos etarios, pero no estamos dejando de lado a las personas que les falta la primera o segunda dosis. Se está haciendo ese trabajo con los municipios para que las personas más vulnerables sean vacunadas”, aseguró Rosell.

Esta semana 1.369.672 personas han completado sus dos dosis contra el COVID-19. Foto: Eduardo Cavero/@photo.gec

El Minsa prepara un protocolo para la aplicación de una tercera dosis con un comité de expertos. Esta nueva inmunización contra el COVID-19 a médicos, enfermeros y técnicos se concretaría en la última semana de octubre.