Unos 50 conductores del Consorcio Transporte Arequipa S.A. (CTA), a cargo del Corredor Azul, paralizaron sus labores este jueves 1 de diciembre, para exigir sus demandas en mejora de su situación laboral.

Esta medida ha provocado que desde la mañana los pasajeros reporten ausencia de buses. Desde el Rímac, el noticiero América Noticias informó que los usuarios del Corredor Azul han esperado hasta cuarenta minutos para abordar uno de estos vehículos.

“No hay buses. He esperado mucho, casi una hora y no es usual esta situación”, comentó un ciudadano, quien expresó su molestia ya que usa este servicio para ir a su centro de trabajo. “No avisan que se van de huelga. No es posible. Ahora hay bastante tráfico”, dijo una mujer quien tenía que llegar a las ocho de la mañana a su destino.

Un representante de los conductores del Corredor Azul que paralizaron sus operaciones informó que 50 choferes vienen acatando la medida por la falta de pago de sus remuneraciones. “ Nos retrasan muchos los pagos. Del pago de fin de mes nos han dado 500 soles, a otros 400 soles y a otros nada y la CTS a ninguno nos han pagado ”, contó.

“ En lo personal, vengo trabajando cinco años en este consorcio y solo me pagaron dos años. Hay otros compañeros tienen más años y no le han pagado nada. Cuando vino la pandemia nos redujeron el sueldo a todos, y nos dijeron que era por ciertos meses y que luego íbamos a tener el mismo sueldo, pero, a la fecha, seguimos con el sueldo que nos descontaron ”, agregó.

Al ser consultados si han buscado el diálogo con los representantes del consorcio CTA a cargo del Corredor Azul, respondieron: “ Las veces que hablamos no nos dan respuesta y todo queda en un saco vacío. Seguiremos hasta que el gerente se reúna con nosotros y lleguemos a una solución . Si no llegamos a una acuerdo, no trabajamos. Ahora de una flota de 80 somos 50 conductores y buses que han parado” .

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), confirmó que se reporta una menor circulación de buses del Corredor Azul.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, exhortó al concesionario a solucionar la demanda de sus trabajadores a fin de no afectar el servicio y a los usuarios.

#ATUInforma Debido a la manifestación de un grupo de conductores de la empresa concesionaria del Corredor Azul, se presenta una menor circulación de buses. La ATU exhorta al concesionario a solucionar la demanda de sus trabajadores a fin de no afectar el servicio y a los usuarios pic.twitter.com/JvReWwS69z — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 1, 2022