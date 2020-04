Iván Rodríguez, presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), indicó que las universidades particulares no podrán realizar el examen de admisión 2020-II debido a que es presencial y el estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19) no permitiría que los postulantes se aglomeren en las diversas casas de estudios para rendir su prueba.

En ese sentido, el presidente de la ASUP indicó que las casas de estudios serán mermadas en sus ingresos, no solo porque no podrán aplicar exámenes de admisión, sino también porque algunos estudiantes serán retirados por sus padres debido a que no podrán seguir pagando las pensiones.

“Hay una autoeliminación, no sabemos cuántos (estudiantes) van a quedar, y de los que queden, cuántos van a estar en la capacidad de pagar”, detalló Rodríguez en entrevista a RPP Noticias. “Con el problema de la pandemia se va a producir una falta de recaudación de dinero, de liquidez", agregó.

Consultado respecto a cuál sería la mejor opción para que los alumnos y universidades no se vean perjudicados por el estado de emergencia nacional que se vive por el COVID-19, el presidente de ASUP sostuvo que las casas de estudios deben reducir sus horas de clases, esta medida les permitirá no llegar a desemplear a sus trabajadores por la falta de liquidez.

“Yo pienso que la verdadera forma que puede permitir que las universidades no lleguen a la medida de desemplear y reducir sus costos, es reducir sus clases. El componente del costo más fuerte y más estable es el social, no el personal. Es un equilibrio que debe verse y está en el manejo de cada institución”, aseguró.

En otro momento, se refirió a la reducción de pensiones e indicó que “cada universidad es una realidad, pero que todas tienen una particularidad y es que cuentan con un departamento de bienestar estudiantil”.

“Si hay un alumno que no puede pagar (su pensión), puede pasar por bienestar y le harán su programa de aplazamiento de pago (...) Serán atendidos por su situación socioeconómica e individual”, indicó.

El Poder Ejecutivo dispuso la extensión del estado de emergencia nacional hasta el domingo 10 de mayo. Este rige en el país desde el pasado 16 de marzo. La medida implica el aislamiento y la inmovilización obligatorias a fin de prevenir la propagación del Covid-19.