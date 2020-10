Marco Loret de Mola, director académico de MatLab, sostuvo que en los últimos días se ha reportado un incremento importante en el porcentaje de positividad en el resultado de pruebas moleculares tomadas a la población.

En diálogo con RPP, sostuvo que la cifra que registra menos contagios de COVID-19 en el país, ahora va cambiando por lo que ahora los casos con este virus podrían incrementarse en plena fase 4 de la reactivación económica.

“Las últimas semanas han estado disminuyendo los números. La tendencia ha sido esa. Ha sido bastante positiva, ahora sí llama la atención que la disminución en la semana pasada se ha desacelerado un poco. Ya no se está disminuyendo como ocurría antes”, señaló.

“Por otro lado, sí llama bastante la atención el porcentaje de positividad de las [pruebas] moleculares. El lunes fue de 8%, y el martes fue de 15%. Entonces saltar de un 8% a un 15% en 24 horas llama mucho la atención. Acuérdense que nuestros valores más altos de moleculares han sido de 30% y 35%”, agregó.

También se refirió a si este incremento del porcentaje de positividad de pruebas moleculares responde a que se están realizando a mayor cantidad de personas. “Hemos llegado a niveles de 8 mil semanales, la semana pasada han sido 6 mil 600, tampoco digamos que ha crecido, y la semana antepasada fue 4 mil”, dijo.

“Entonces, ha decrecido la toma de pruebas moleculares. Considerando la semana pasada, la tendencia va a hacer de que suba [la toma de pruebas], podría ser una estrategia de Gobierno, pero la cantidad de moleculares se ha mantenido igual que siempre”, explicó De Mola.

De otro lado, Marco Loret de Mola expresó que a la fecha se están incrementando los contagios de COVID-19 desde la semana pasada. “Eso es otro análisis que preocupa. Primero es el de positividad de moleculares que comentaba y el segundo es que llevábamos tres semanas donde más bajaba la cantidad de nuevos contagiados que las pruebas, o si subían las pruebas que la cantidad de contagiados, teníamos cierta ventaja", acotó.

"Esta semana ya no tenemos esta ventaja y la semana pasada la distancia fue muy cortita. Ahora han disminuido las pruebas, pero han disminuido menos los nuevos contagiados haciendo un comparativo de esta semana con la pasada. No pasaba hace tres semanas, y no debería pasar porque en teoría estamos a la baja. Entonces si ya nos está mostrando que se está revertiendo esto podríamos tener complicaciones la siguiente semana y próximos días”, añadió.