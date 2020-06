El experto del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) César Munayco informó este miércoles que la curva epidemiológica del Perú presenta un importante descenso en los casos de coronavirus (COVID-19).

Durante su presentación en la conferencia virtual denominada “situación actual del COVID-19 en el Perú”, organizado por el Minsa, el especialista aseveró que en la mayoría de regiones del Perú la enfermedad tiende a descender.

“La situación nacional es un resumen de lo que ocurre en las diferentes regiones, hay regiones que aumentan, otras que disminuyen, hay algunas que llegan a su máximo y otras que descienden, entonces toda esa suma de lo que pasa en las regiones conforman la curva nacional. Al igual que en la mayoría de regiones, se registra un descenso importante en la curva nacional”, sostuvo.

El especialista de Minsa indicó que la curva epidemiológica en el Perú está bajando (Fuente: Minsa)

Munayco explicó que la curva epidemiológica no toma en cuenta determinados “picos de contagio” debido a que estos se producen por la aplicación de pruebas de descarte en lugares que no son representativas por presentar características excepcionales.

“Los epidemiólogos construimos la curva [epidemiológica] en base a la fecha de contagio, de esta manera quedan excluidos los infectados a asintomáticos, pues no podemos saber cuándo fue que se contagiaron. Otros que no ingresan son los que son evaluados fuera de los tamizajes regulares. Los regulares son los que hace el Minsa a partir de las llamadas que hace la ciudadanía, pero qué pasa si se hace un tamizaje en penales, se esta evaluando a gente que vive en condiciones particulares que distorsionan la curva”, agregó.

En esa línea el especialista precisó que para la curva epidemiológica no está tomando en cuenta las evaluaciones hechas en hospitales, mercados, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, debido a que “se busca que estos picos no distorsionen la curva, esto no quiere decir que no los contemos en los datos generales, pero en la curva epidemiológica no”.

Curva epidemiológica (Fuente: Minsa)

Situación de Lima

En el caso Lima, Munayco aseveró que presenta una tendencia hacia la baja en cuanto a cantidad de contagios; no osbtante advirtió que la cantidad de fallecidos sigue siendo alta y que esperan llegar pronto al tope.

“En el caso de Lima hay un descenso importante en el numero de casos, pero Lima aún tiene un número importante de fallecidos. Parece que ha llegado a un máximo, esperemos que descienda. Las zonas populosas son las que concentran más contagiados y muertos. En la mayoría de distritos ya no hay un crecimiento exponencial, pero aún hay distritos como San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, Comas que tiene un numero importante de casos”, explicó.