El nuevo presidente de Consejos de Ministros, Walter Martos, indicó que tras una reunión con el nuevo gabinete ministerial se ha acordado tomar acciones inmediatas a corto plazo para frenar la crisis sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

En ese sentido, sostuvo que no se puede realizar compras en el extranjero, sabiendo que tardarán en llegar, como por ejemplo las plantas de oxígeno que anunció hace dos semanas la actual ministra de Salud, Pilar Mazzetti, sobre la compra de este insumo en el extranjero.

“Hoy hemos tenido Consejo de ministros y h e solicitado no estar haciendo planes a largo plazo , está bien para darle al próximo Gobierno, pero ahora a corto plazo lo necesitamos ya. No podemos estar pensando traer una planta de oxígeno del extranjero que vendrá en barco y va a llegar en dos o tres meses . Cuando llegue lo vamos a necesitar para futuras ocasiones, pero no por ahora”, declaró en diálogo con TV Perú.

“El presidente está consciente que nos queda ya menos de un año para concluir con su mandato y en medio de esta crisis necesitamos cosas concretas, pragmáticas y que se hagan ya”, agregó.

Asimismo, sostuvo que lo primordial, por ahora, es la necesidad de personal médico como por ejemplo los médicos intensivistas, expertos para casos de pandemia.

“En este momento, la gran necesidad es el personal especialista, por ejemplo, los intensivistas, no teníamos. Por ejemplo, en Jaén me dijeron que no hay intensivista y hay uno que viene cada semana”, detalló.

“(Mazzetti) ya le ha presentado un modelo de gestión hospitalaria de cómo se van a organizar los hospitales con el COVID y no COVID. Se van a organizar equipos de trabajo itinerantes que se van a ir en regiones, sobre todo en donde están en aumento de contagio para trabajar y van a formar especialistas para que vayan a provincias donde hay mayor contagio”, sostuvo Martos.