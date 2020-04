La Línea 1 del Metro de Lima se pronunció ante las consultas de diversos usuarios sobre la atención para este domingo, día en que la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional, según decretó el Gobierno.

“Haremos nuestro mayor esfuerzo para avisarles sobre cualquier cambio en nuestros horarios de servicio u operación tan pronto como sea posible. Se ha pedido confirmación si habrá modificaciones y aún no tenemos respuesta por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”, se lee en el comunicado de la Línea 1 del tren eléctrico.

El pasado 31 de marzo, la Línea 1 modificó su horario de operaciones en concordancia a la inmovilización social obligatoria que rige desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. y dispuso que la atención del servicio es de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 6:00 p.m, mientras que sábados y domingos, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

El Gobierno decretó que los días lunes, miércoles y viernes solo podrán transitar hombres por las calles para realizar actividades básicas (realizar compras o ir a la farmacias), mientras que las mujeres lo harán los martes, jueves y sábados. Además, la inmovilización social será obligatoria el domingo para todos los ciudadanos.