Al menos cuatro médicos del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) iniciaron esta mañana una huelga de hambre en los exteriores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en Jesús María.

El médico de Lambayeque, Alonso Díaz, indicó que exigen al Gobierno la salida de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli. “Pedimos la renuncia o salida por su ineficiencia, incapacidad en la administración. Hasta ahora vamos 10 meses y no tenemos capacidad de respuesta en hospitales”, señaló para Canal N.

“En Lambayeque, en el primer mes de la pandemia los colegas y personas comenzaron a contagiarse y ha ido en aumento. En esta segunda ola, hay aumento de contagios. Hay más colegas que se están infectando. Ya en la región no hay capacidad de hospitalización tanto en pacientes moderados como en UCI. Están colapsados”, agregó el médico.

Explicó que la decisión fue anunciada por el secretario general del Sinamssop, Teodoro Quiñones, durante la Asamblea Nacional de Delegados presencial que se inició ayer y en la que se demanda la negociación colectiva del pliego de reclamos desde el 2015, el pago de la CTS para el régimen 276, la eliminación de contratos en la modalidad CAS, entre otras demandas.

Por su parte, Yesenia Ramos, presidente del Cuerpo Médico de Iquitos, cuestionó que a la fecha no cuenta con una planta de oxígeno medicinal. Como se sabe este recurso que necesitan los pacientes COVID-19 que tienen dificultades respiratorias.

“Cómo ayudar en esta segunda ola, sí tengo médicos con ganas de apoyar, pero no tenemos una planta de oxígeno. El hospital III que es el único en toda la ciudad de Iquitos no es declarado COVID-19 y no va a poder tener presupuesto para atender pacientes con esta enfermedad. Tengo 23 médicos muertos en esta pandemia y son 3 en este año”, manifestó.