El Seguro Social de Salud (Essalud) inició la etapa exploratoria para el uso del plasma convaleciente en pacientes diagnosticados con COVID-19, como posible tratamiento contra la virus que ha afectado a más de 341 mil peruanos y provocado la muerte de 12,615 personas, de acuerdo con el último reporte oficial del Ministerio de Salud (Minsa).

En declaraciones para América Noticias, la doctora Patricia Pimentel, explicó que desde hoy se comienza la convocatoria a donantes para que participen en el ensayo clínico.

“Hoy es un día sumamente importante. Estamos lanzando el primer ensayo clínico de plasma para paciente convaleciente en Essalud. Es un ensayo clínico importante. Va a dar muchas luces no solo para los pacientes asegurados sino para todos los peruanos. Estamos haciendo el llamado a los pacientes para que vengan a la colecta”, manifestó la funcionaria.

Esta técnica, que ya se aplicó en otras pandemias, consiste en transfundir plasma de la sangre de personas que se recuperaron del COVID-19 a pacientes infectados con el virus, informó el doctor Arturo Sagástegui, jefe del Banco de Sangre del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati.

Explicó que cuando una persona contrae un virus como el COVID-19, su sistema inmune crea anticuerpos para combatir el virus. Estos anticuerpos se encuentran en el plasma, que es la parte líquida de la sangre. Este plasma renovado, con anticuerpos, es llamado “convaleciente”.

“El plasma contiene líquidos, hormonas y anticuerpos. En ese caso los que han tenido COVID-19 tienen los anticuerpos contra el coronavirus. La máquina extrae la sangre, la procesa dentro y ahí la sangre se separa. Por un lado sale el plasma y por otro lado salen los glóbulos rojos. Esta máquina es estéril. No hay riesgo de contagio”, dijo.

¿Quién puede ser donante de plasma convaleciente?

Al ser consultado que, si toda persona que fue afectada con el coronavirus puede ser donantes de plasma, Sagástegui explicó que no todas serían seleccionadas. “Tienen que cumplir algunos requisitos como tener una prueba positiva por hisopado porque detecta al virus en sí y eso no lo hace la prueba rápida. Luego tiene que estar 28 días sin síntomas y de preferencia varones y las mujeres que no hayan sido gestantes. Pueden ser personas de 18 a 60 años y pesar más de 50 kilos”, detalló.

Añadió que la personas que haya sido afectada con el COVID-19 hace más de dos meses no puede ser donante. “Si fue en abril y como estamos en julio ya no podría donar. Tiene que ser en un plazo máximo de dos meses porque hay estudios en los que se ha determinado que los anticuerpos van cayendo con el tiempo. Lo que queremos es captar a la mayor cantidad de personas con anticuerpos y por eso nos aseguramos con este periodo de tiempo”, explicó.

El protocolo de investigación para el uso de esta técnica fue aprobado por el Minsa y será desarrollado por especialistas del Servicio de Medicina Transfusional (Banco de Sangre) y del área clínica del Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud.

Este fue diseñado por un grupo de médicos del hospital Edgardo Rebagliati e investigadores del IETSI con resolución del Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud (INS).

Dicho proyecto fue seleccionado recientemente por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Concytec, entidad que financiará el desarrollo de la investigación.