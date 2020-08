El doctor Elmer Huerta señaló que recibió la primera dosis en el ensayo clínico de la vacuna candidata contra el COVID-19, de la empresa Moderna, en el hospital de la Universidad George Washington en Estados Unidos, precisamente donde labora.

El especialista en Salud Pública explicó que son 30,000 personas las que participan en la Fase 3 de este ensayo clínico que desarrolla el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. y la empresa Moderna.

Indicó que 15,000 de los participantes recibirán la vacuna y el resto un placebo. Elmer Huerta dijo que no sabe aún cuál de las dos dosis recibió.

“He tenido entrevistas con los doctores, me han hecho un examen completo, me han sacado ochos tubos de sangre y a las 8:53 de la mañana, en el brazo izquierdo, me pusieron la vacuna o el placebo”, dijo en el espacio Sanamente de América Televisión.

El médico mencionó que no ha sentido ninguna molestia o indicio que le revele qué fue lo que le aplicaron y añadió que a lo largo de cuatro semanas será monitoreado por los doctores, hasta la siguiente dosis.

“En un aplicativo tengo que reportar todos los días una lista de 17 síntomas que pueda presentar (...) además voy a recibir una llamada semanal, los miércoles a las 8 de la mañana para preguntarme cómo estoy, en el cuarto miércoles me toca la segunda dosis de la inyección, que no sé si es la vacuna o el placebo”, dijo.

Huerta indicó que en el caso se apruebe la vacuna será llamado otra vez para informarle si lo que se le aplicó fue el placebo o la vacuna, en caso sea el placebo “inmediatamente me dirán que vaya para vacunarme”.