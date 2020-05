En día 50 del estado de emergencia nacional decretado para frenar el avance del coronavirus, el Ministerio del Interior (Mininter) aceptó la renuncia de Gissela Maguiña San Yen Man al cargo de Directora General de la Oficina General de Administración y Finanzas del sector, y designó en su lugar a Jaime Joel Ñato Noe en el cargo público de confianza.

Así lo dispone la Resolución Ministerial Nº 345-2020-IN publicada este lunes en la separata de Normas Legales del diario El Peruano. Ñato Noe figura como consultor y especialista en contrataciones del Estado.

Esto ocurre luego de que el pasado lunes, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, anunciara que la administración del sector que encabeza se encargará de las adquisiciones para la Policía Nacional que se ejecuten durante la cuarentena, luego de las denuncias por adquisiciones sobrevaloradas en la institución policial.

“Las compras en estado de emergencia serán centralizadas por la administración del Ministerio del Interior a fin de evitar que la PNP se distraiga en este tipo de situaciones porque necesitamos el mayor número en la operatividad”, declaró en aquella oportunidad.

La Fiscalía Anticorrupción investiga 15 denuncias a nivel nacional relacionadas a compras sobrevaloradas de productos sanitarios adquiridos para la Policía Nacional (PNP), en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia por el Covid-19.

Según ‘Cuarto Poder’, no sólo hubo sobrevaloración, sino que además los productos no son aptos para el uso humano y habrían sido falsificados. Además las empresas no tienen experiencia en el rubro.

La semana pasada, el comandante general de la PNP, teniente general PNP Max Reinaldo Iglesias, informó que 24 policías han fallecido por COVID-19 y cerca de 2.100 están contagiados con el virus. Mientras, el ministro del Interior señaló que 200 agentes que dieron positivo al Covid-19 fueron dados de alta tras haber permanecido internados en los hospitales de la institución y en las clínicas.

En la actualidad hay 45.928 casos positivos de Covid-19, y la enfermedad dejó hasta el domingo 1.286 muertos, según información del Ministerio de Salud (Minsa).

