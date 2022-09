El Perú ha ido adoptando una serie de restricciones a lo largo de los más de dos años de pandemia por COVID-19, sin embargo, los millones de vacunados y la pronta finalización de la cuarta ola permitieron que este jueves se levanten dos importantes medidas: el uso obligatorio de mascarillas y la exigencia del carné de vacunación en espacios abiertos y cerrados. Con estas dos medidas sanitarias decretadas, muchos consideran que es el inicio de una nueva normalidad y el final de la pandemia, pero, ¿realmente lo es?

El ministro de Salud, Jorge López Peña, anunció que el uso de mascarilla será opcional en espacios abiertos y cerrados con ventilación. “Solo será obligatorio en establecimientos de salud, transporte terrestre y en personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias”, detalló.

De otro lado, comunicó que ya no será obligatoria la exigencia del carné de vacunación contra el COVID-19 en espacios abiertos y cerrados. Teniendo en cuenta que este solo será solicitado a personas que ingresen al país provenientes del extranjero.

El anuncio de estas dos flexibilidades sanitarias, según informó el Minsa, ha evaluado diversas variables, como la disminución de contagios positivos registrados en las últimas semanas y el avance de la vacunación. Dicha normativa entraría en vigencia a partir del 1 de octubre del presente año.

¿Nueva normalidad?

Para el médico infectólogo y directivo del Colegio Médico del Perú (CMP), Leslie Soto, el termino “nueva normalidad” es algo muy relativo que debe dar pie a las autoridades sanitarias para que piensen, desde ya, qué es lo que se viene a futuro.

“Es bien relativo (decir que ya estamos en una nueva normalidad), la idea es que en cuatro semanas tengamos la caída definitiva de esta cuarta ola de COVID-19 y ahora tenemos que ver qué es lo que va a pasar. La idea es que no aparezca otra variante, tenemos que mejorar en muestras COVID-19 y capacidad de vacunación, hacer que la gente se vacune”, señaló.

Soto remarcó que la vacunación será muy importante para poder considerar a la etapa pandémica actual como una nueva normalidad. También recordó que el virus aún puede mutar y volverse más fuerte.

“La gente que no está vacunada permite que este virus pueda mutar más y posiblemente contagiar, y puede aparecer una nueva variante que no hay al momento por suerte. Hacer que la gente se vacune y de esa manera podríamos tener una nueva normalidad”, apuntó.

Retiro del carné de vacunación

Otro punto importante es el retiro del carné de vacunación, que para algunos puede ser hasta contraproducente al momento de incentivar una cuarta dosis en los distintos grupos etarios.

“Si la gente que no se vacunó y le pedían este documento, y no quería vacunarse, imagínate ahora que le han quitado la obligatoriedad de presentarlo, con menor ganas van a vacunarse. Hay que promocionar la ventaja de las vacunas, creo que esa es la parte que falta mejorar y ver una realidad de 2021 con colas inmensas por oxígeno y ahora ya no porque hemos vacunado”, comentó el especialista.

“Diría que no es un error como tal (retiro del carné de vacunación) porque en una sociedad donde la gente es consiente y se ha vacunado en gran proporción, no sería útil la presentación de este documento. Creo que fue muy acelerada la propuesta por eso debo asegurar una buena cantidad de vacunados para evitar una nueva ola”, agregó.

Vacunación: la clave para evitar más olas de COVID-19

Leslie Soto recomendó mejorar la campaña de información sobre la ventaja de las vacunas para la erradicación de enfermedades infecciosas. A la par, indicó que el Perú está capacitado para enfrentar una quinta ola en caso suceda.

“Lo estamos pero deberíamos estar más capacitados en que no llegue, y eso implicaría en mejorar la tasa de vacunación. No hay mucha ciencia en esto, hay que reforzar esto de tal manera que los contagiados lo pasen como una gripe fuerte y no como una enfermedad que te lleva a UCI. En la cuarta ola han estado en cuidados intensivos los que estuvieron sin vacuna por más de 6 meses, eso es otra prueba de que la vacuna es importante”, resaltó Soto.

Cifras actuales de la vacunación en el Perú. (Fuente: Repositorio Único Nacional de Información en Salud)

¿Es el fin de la pandemia?

En recientes declaraciones, el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, aclaró que la OMS aún no ha decretado el fin de la pandemia en ningún país más allá de las flexibilidades sanitarias que estos hayan podido implementar.

“La pandemia es un concepto, como su nombre lo indica, de una epidemia mundial. Por lo tanto, quien tiene la capacidad y autoridad para decidir si ya terminó, es la misma instancia que tuvo la capacidad para decir que inició la pandemia. Esa es la Organización Mundial de la Salud (OMS), recordemos que el COVID-19 inició en diciembre de 2019 y no se declaró pandemia sino hasta el mes de marzo 2020 (...) la OMS claramente ha dicho que continúa y ningún país puede decir que ya se acabó″, precisó Ugarte a Nativa TV.

El ex titular del Minsa fue claro en señalar que existen medidas sanitarias variadas en los países y cada autoridad nacional lo decide por x motivos o particularidades que puedan presentarse en sus regiones.

“Se están reduciendo los casos y fallecimientos a nivel mundial, sin embargo, no estamos exentos a que pueda aparecer una nueva variante y que esta produzca nuevas oleadas. Entonces eso es lo que hay que observar, no es igual en todo el mundo porque cada nación se maneja de acuerdo a su propia realidad. Esa es la situación, hay que esperar las decisiones de la OMS”, acotó.

¿Mascarillas y carné de vacunación pueden volver?

El regreso de ambas medidas no ha sido descartado y existen indicativos que puedan influenciar en esta decisión. Según el director ejecutivo de vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco, estas disposiciones pueden retomarse si se reporta un aumento de contagios del COVID-19 en el país.

“Es importante que la población se siga cuidando porque si bien es cierto, los riesgos de enfermar ahora es mucho menor porque tenemos pocos casos circulando en la comunidad, pero siempre hay un riesgo de incremento de casos [...] Actualmente estamos en una fase de baja transmisión, y esto seguirá continuando en ese sentido, así que el riesgo de infectarse es mucho menor, por eso se puede hacer el retiro de mascarillas, pero las medidas se pueden volver a implementar si hay incremento de casos, por eso es importante que la población evalúe los riesgos”, dijo a TV Perú.

El funcionario indicó que el Perú está en la etapa de transición de la pandemia del coronavirus a endemia, por lo que en las próximas dos semanas el sector Salud estaría confirmando el fin de la cuarta ola del COVID-19. No obstante, Munayco aclaró que la pandemia del coronavirus aún no ha llegado a su fin.

VIDEO RECOMENDADO

Luego que la Unión Europea reconociera como válido el certificado digital de vacunación contra el coronavirus emitido por el Perú, el Minsa informó que la ciudadanía podrá obtener un pasaporte internacional COVID-19 que les permitirá acreditar su inoculación a través de la lectura de un código QR. Aquí te explicamos cómo.