El epidemiólogo y miembro del grupo Prospectiva del Ministerio de Salud (Minsa), César Cárcamo, informó que 47,000 personas han fallecido durante la pandemia, y que, de este número, 26,900 serían confirmados de COVID-19 y el resto serían considerados como sospechosos que fallecieron por esta enfermedad.

De acuerdo con el especialista, el lato número de sospechas se debe a que muchas de las personas que llegaron a los nosocomios no fueron sometidos a las pruebas de diagnósticos y que un gran número falleció desconociendo si tenía el virus.

“De los 47,000 solo 26,900 van a poderse confirmar, ellos son los que tienen una prueba de laboratorio positivo. Más no se va a poder hacer porque muchos de los fallecidos que son como sospechosos, no tienen pruebas de laboratorio, muchos de ellos cremados y no hay forma de confirmar esa cifra”, declaró Cárcamo en diálogo con Canal N.

Por otro lado, agregó que este desajuste en las cifras de muertes a causa del COVID-19 se debe a que muchos de los médicos no sabrían llenar un certificado de defunción.

“El certificado de defunción no ayuda porque muchas veces está mal llenado y no me permite verificar si realmente es una muerte a causa de COVID-19. Son miles de médicos que llenan el certificado de defunción en el país, algunos saben bien cómo llenar y otros médicos, rara vez, certifican algún certificado de defunción”, sostuvo. “No sé el porcentaje (de médicos que no saben llenar de manera correcta el certificado), pero yo pensaría que más de la mitad (no sabría). Ese es mi estimado”, agregó.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo el miércoles que se estima que unas 43,000 personas han fallecido durante la pandemia del nuevo coronavirus. No obstante, precisó que se tendrían que evaluar los casos sospechosos para determinar si la muerte fue a causa del COVID-19.

“Las personas fallecidas por coronavirus, las que tenemos caracterizadas por una prueba específica, son 18,000. Son 8,000 las personas sospechosas con criterio médico y tenemos en el Sinadef una diferencia que puede llegar a 19,000 personas más. Esa diferencia la podemos aclarar cuando se pueda realmente evaluar cada caso. Creo que tenemos que considerar todos que es una cifra de alrededor de 43,000 personas”, declaró Mazzetti a la prensa.