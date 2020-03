Minsa: es posible que nuevo coronavirus ya esté presente en el territorio peruano

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que sólo es posible detectar al 10% de las personas infectadas con el nuevo coronavirus en los puertos, aeropuertos y terrapuertos, pese a los sistemas de control implementados para contener el arribo de esta enfermedad.

“A pesar de que hay información de los centros de control de enfermedades en China y Estados Unidos que el control en puertos, terrapuertos y aeropuertos no es muy útil en este brote (del coronavirus), lamentablemente solo podemos detectar el 10% de los que están ingresando, con lo cual el 90% (de los viajeros infectados) van a ingresar, posiblemente”, comentó el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Minsa, Manuel Espinoza.

En ese línea, el médico indicó que es posible que el nuevo coronavirus ‘sin detectar’ ya esté presente en el territorio peruano .

“Todo es posible. La gente debe entender es que sí tengo un nuevo microorganismo van a ver muchos expuestos. No existen enfermedades, sino enfermos. Un gran grupo se va infectar y no se va a enfermar, no obstante no sabemos cuántos; mientras que otro grupo importante se va a enfermar y va a pasar como un refrío leve y jamas va a acudir a una clínica u hospital", precisó el galeno.

Agregó que los peruanos a diferencia de los asiáticos que -por respeto a otros usan mascarilla- acá no es costumbre. “Un grupo pequeño posiblemente haga el coronavirus grave, que implica una neumonía. Oficialmente no tenemos ningún caso sospechoso” , dijo.

El médico anotó que el despistaje de coronavirus y resultado toma menos de 24 horas. “Hay todo un proceso que toma 3 horas. Por lo que en 24 horas tenemos el resultado. Los pacientes enfermos y grave se hace otro tipo de pruebas como al aspirado traqueal”, comentó.