El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, informó que hasta la fecha el Gobierno peruano se ha contactado con cinco laboratorios clínicos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19 y sostiene negociaciones con ocho para la realización de las pruebas en el Perú.

"Con tres de ellos (de los laboratorios), las negociaciones (para las pruebas) terminarán en una semana. Se espera iniciar los ensayos clínicos entre el 17 de agosto y el 15 de setiembre. Ya se inició la negociación de compra de vacunas con un laboratorio", manifestó este viernes durante una sesión extraordinaria de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República.

Dicha negociación de compra se ha establecido a través de la Alianza Mundial de Vacunas (GAVI, por sus siglas en inglés), que lanzó un mecanismo global llamado “Covax facility”. El compromiso inicial a través de este mecanismo es el de adquirir vacunas para el 20% más vulnerable de la población del país, equivalente a unos 6.6 millones de personas, cuya inmunización implicaría un costo total de US$ 132 millones. Para ello, el Estado deberá hacer este pago por anticipado a más tardar a fines de agosto.

“La comisión multisectorial (encargada de la compra de las vacunas) es la que va a determinar este compromiso, va a señalar los montos a pagar y va a terminar de negociar el acuerdo que nos permitirá contar, en el momento oportuno con las vacunas contra el COVID-19 que COVAX facilite a los países de renta media”, añadió.

Atender a la población más vulnerable es el objetivo a corto plazo del Gobierno, mientras que a largo plazo es el de llegar al 70% de la población total del país, que asciende a unos 24 millones de persona, con lo cual se lograría la llamada “inmunidad de rebaño”. Ello le costaría al Estado entre US$ 240 y 528 millones, de acuerdo con los cálculos preliminares. Cabe señalar que el valor final se definirá en las negociaciones.

Por su parte, Raúl Delgado, integrante del Comando Vacuna, recordó que según estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR) cada semana de confinamiento rígido le cuesta al país unos US$ 2,500 millones.

“Nosotros hemos hecho un cálculo general, porque no existe todavía un precio de las vacunas. Para poder vacunar a no menos del 70% de la población, que nos generaría la famosa inmunización de rebaño, hemos calculado que se pudiera estar llegando a una cifra de US$ 500 millones, para la aplicación gratuita a todos por igual. (…) Esos 500 millones de dólares no son ni la quinta parte de lo que nos cuenta una semana de paralización total”, indicó ante la comisión congresal.

Los siguientes pasos para el Estado peruano serán definir un plan de trabajo para la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de realizar las acciones para el desarrollo productivo, adquisición, donación y distribución de la vacuna contra el coronavirus, que será presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Debemos tener presente también la posibilidad de efectos adversos de las vacunas durante los ensayos clínicos (…). No hemos dejado de considerar la posibilidad de la vacuna peruana, que está todavía en una fase preclínica. Hemos logrado algunas ventajas para este proyecto nacional, en materia de laboratorios y de transferencia de tecnología”, sostuvo el canciller López Chávarri.

Asimismo, señaló la necesidad de contar con un plan de acción en las direcciones regionales de salud, para alcanzar a la población de todos los departamentos del Perú.